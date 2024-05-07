Камеры видеонаблюдения установили в туалете тюменской школы. Для чего?

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
«В учебном заведении МАОУ СОШ № 67/1 в туалете для девочек были поставлены камеры видеонаблюдения — напротив кабинок. Видео с камер транслируется на монитор охраннику. Дети теперь боятся ходить в школьный туалет», — сообщила тюменка в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
Возмущения женщины поддержали подписчики сообщества — горожане отметили, что установка камер видеонаблюдения в туалетах является незаконной.
«В школах можно устанавливать камеры в местах массовых скоплений людей. Туалет в перечень этих мест не входит. Установка камер в туалетах противоречит закону о праве на частную жизнь. Камера в туалете — повод обратиться в прокуратуру», — отметила Айсулу Б.
Часть тюменцев предположила, что видеокамеры установлены с целью безопасности детей.
«Сейчас детки сами этого добиваются, вы посмотрите, что они творят друг с другом. Наверное, не просто так поставили — были на то причины», — высказали мнение горожане.
«Наш Город» обратился за комментарием в образовательное учреждение. Оперативно получить его не удалось — директор школы Анжела Аржиловская находилась на встрече.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в школе № 63 загорелся электрический щиток. Из-за сильного задымления всех детей эвакуировали из учебного заведения.