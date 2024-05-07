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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В туалете тюменской школы установили камеру, чтобы следить за детьми

Камеры видеонаблюдения установили в туалете тюменской школы. Для чего?

7 мая 2024, 06:47
Фото: 1MI

В туалете тюменской школы установили камеру, чтобы следить за детьми

Видеокамеры заметили родители учащихся и возмутились данным фактом.
Сюжет
Дети
«В учебном заведении МАОУ СОШ № 67/1 в туалете для девочек были поставлены камеры видеонаблюдения — напротив кабинок. Видео с камер транслируется на монитор охраннику. Дети теперь боятся ходить в школьный туалет», — сообщила тюменка в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

Возмущения женщины поддержали подписчики сообщества — горожане отметили, что установка камер видеонаблюдения в туалетах является незаконной.

Фото: ЧС Тюмень
«В школах можно устанавливать камеры в местах массовых скоплений людей. Туалет в перечень этих мест не входит. Установка камер в туалетах противоречит закону о праве на частную жизнь. Камера в туалете — повод обратиться в прокуратуру», — отметила Айсулу Б.

Часть тюменцев предположила, что видеокамеры установлены с целью безопасности детей.

«Сейчас детки сами этого добиваются, вы посмотрите, что они творят друг с другом. Наверное, не просто так поставили — были на то причины», — высказали мнение горожане.
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«Наш Город» обратился за комментарием в образовательное учреждение. Оперативно получить его не удалось — директор школы Анжела Аржиловская находилась на встрече.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в школе № 63 загорелся электрический щиток. Из-за сильного задымления всех детей эвакуировали из учебного заведения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школьники#Школы#Новости тюмени#Видеокамеры#Общественный туалет#Туалет
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