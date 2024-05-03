nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В школе №63 в Тюмени эвакуировали детей из-за сильного задымления

В школе №63 в Тюмени эвакуировали детей из-за сильного задымления

3 мая 2024, 13:32
Фото: 1MI
В Тюмени всех учащихся эвакуировали из школы №63. Там произошло возгорание электрического щитка, рассказали «Нашему городу» очевидцы.
Сюжет
Дети

«Сгорел щиток, в результате чего всех учеников эвакуировали и отправили домой. К школам подъехали четыре пожарных машины и скорая», — рассказал свидетель происшествия.

В социальных сетях появились кадры эвакуации. Все учащиеся стоят у здания школы на улице. В коридоре здания видна копоть от возгорания.

«Нашему городу» в МЧС по Тюменской области сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет

Читайте также:
Школьников из трех районов Тюменской области отправили на дистант из-за паводкаВ Тюмени родители школьника выплатят компенсацию за вред, причиненный одноклассникуВ Тюмени мать пожаловалась на школу из-за переодевания детей на улице
#Нигина Азамова#Происшествия#Дети#Школа#Пожар
Подпишитесь
Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками
Сегодня, 07:08
Импорт никуда не пропадал. Тюменский автодилер развеял миф об уходе зарубежных марок
Сегодня, 09:50
Оригинально и красиво! Делимся уникальными методами покраски яиц к Пасхе
Сегодня, 09:08
Знакомства онлайн — это ад! Тюменка рассказал о самых неудачных свиданиях
Сегодня, 09:40
Тест на интеллект! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов из разных областей науки?
Сегодня, 08:22
Самые высокооплачиваемые вакансии мая назвали в Тюмени
Сегодня, 04:39
"