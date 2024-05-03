В школе №63 в Тюмени эвакуировали детей из-за сильного задымления

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«Сгорел щиток, в результате чего всех учеников эвакуировали и отправили домой. К школам подъехали четыре пожарных машины и скорая», — рассказал свидетель происшествия.
В социальных сетях появились кадры эвакуации. Все учащиеся стоят у здания школы на улице. В коридоре здания видна копоть от возгорания.
«Нашему городу» в МЧС по Тюменской области сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет