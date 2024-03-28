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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В тюменской школе дети вынуждены переодеваться на морозе

В Тюмени мать пожаловалась на школу из-за переодевания детей на улице

28 марта 2024, 11:09
Фото: 1MI

В тюменской школе дети вынуждены переодеваться на морозе

Родители воспитанников спортивной школы №2 в Тюмени обвинили руководство учреждения в вынужденном переодевании детей на улице.

Как передается в одном из городских пабликов «ВКонтакте», событие случилось из-за того, что в самой школе нет электроэнергии. Сообщается, что образовательное учреждение якобы не может оплатить задолженность по свету.

«Родители в шоке», — заявляет автор сообщения. .
Фото: «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В самой спортивной школе отрицают данные обвинения. По словам руководства учреждения, учащиеся переодеваются в нормальных условиях и не на улице. В пользовании школы нет спортивных объектов, расположенных на открытом воздухе. Все учебно-тренировочные занятия отделения «Гребной слалом» проводятся в соответствии с расписанием. Отключения электроэнергии не было.

Ранее «Наш город» сообщал о возмущении жителей Тюмени из-за отключения отопления в апреле. Одни интернет-пользователи заявили, что отключать отопление еще рано, в то время как другие тюменцы отметили, что весенние дни и так уже достаточно теплые

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