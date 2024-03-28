В Тюмени мать пожаловалась на школу из-за переодевания детей на улице

В самой спортивной школе отрицают данные обвинения. По словам руководства учреждения, учащиеся переодеваются в нормальных условиях и не на улице. В пользовании школы нет спортивных объектов, расположенных на открытом воздухе. Все учебно-тренировочные занятия отделения «Гребной слалом» проводятся в соответствии с расписанием. Отключения электроэнергии не было.