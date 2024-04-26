За тюменскими СНТ, которым угрожают лесные пожары, будут наблюдать с дронов

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Тюменской области садовые товарищества, которым грозят лесные пожары, будут патрулироваться дронами. Они перечислены в постановлении правительства региона.
В список особо подверженных пожарам внесены более 100 СНТ и ДНТ на Московском, Червишевском, Салаирском, Велижанском трактах, а также на Воронинских горках и вблизи Тюмени. Также в нем числятся товарищества Нижнетавдинского и Ишимского районов.
По данным на 24 апреля в регионе зафиксированы 74 природных пожара. 14 из них произошли на территории Тюмени, 12 — Тюменского района и 10 — Ярковского района.
Ранее «Наш город» писал, как пожарить шашлыки на майских праздниках и не получить штраф. Для готовки на открытом воздухе нужны специальные устройства.