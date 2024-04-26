За тюменскими СНТ, которым угрожают лесные пожары, будут наблюдать с дронов

В список особо подверженных пожарам внесены более 100 СНТ и ДНТ на Московском, Червишевском, Салаирском, Велижанском трактах, а также на Воронинских горках и вблизи Тюмени. Также в нем числятся товарищества Нижнетавдинского и Ишимского районов.