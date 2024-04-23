Жителям Тюмени рассказали, как пожарить шашлыки на майские и не получить штраф

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В ведомстве пояснили, что готовить на открытом воздухе можно, но для этого нужно использовать специальные закрытые устройства — барбекю или тандыр.
Не запрещена и готовка на барбекю из кирпича, но расстояние от растений должно составлять как минимум 5 метров, пишет «МегаТюмень». В радиусе двух метров не должно быть сухой травы, все должно быть зачищено.
Также, тюменцы могут воспользоваться специальными местами, которые оборудованы для жарки шашлыков.
Ранее «Наш город» писал, какая погода ждет тюменцев на майские.