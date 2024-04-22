Можно заработать 30 тысяч рублей за неделю: топ-вакансий на майские праздники

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
К примеру, в пиццерии «Папа Джонс» за обслуживание посетителей, прием заказов в зале, кассирам обещают заработок в размере 40 тысяч рублей в месяц. Велокурьерам компании «Самокат» еженедельно готовы выплачивать за работу более 30 тысяч рублей.
Пекарям в гипермакетах, в обязанности которых будет входить выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий, обещают платить до 2,3 тысяч рублей за смену и до 59,8 тысячи рублей в месяц.
«В число популярных вакансий для подработки на майские также вошли: повар-мясник в гипермаркет (до 65,7 тысячи рублей) и продавец-консультант в магазин Duty Free в аэропорту Рощино, с соискателем готовы обсудить доход», — сообщили аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обострился дефицит педагогов русского языка. В настоящее время свободными остаются более 50 вакансий для учителей русского языка и литературы.