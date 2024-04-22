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Тюменцам готовы платить за подработку в майские праздники более 2 тысяч в день

Можно заработать 30 тысяч рублей за неделю: топ-вакансий на майские праздники

22 апреля 2024, 07:08
Фото: 1MI

Тюменцам готовы платить за подработку в майские праздники более 2 тысяч в день

Официантов, курьеров и пекарей ищут в Тюмени работодатели для подработки в майские праздники. Размер заработной платы начинается от 180-220 рублей в час. Такие данные предоставили аналитики Зарплаты.ру.

К примеру, в пиццерии «Папа Джонс» за обслуживание посетителей, прием заказов в зале, кассирам обещают заработок в размере 40 тысяч рублей в месяц. Велокурьерам компании «Самокат» еженедельно готовы выплачивать за работу более 30 тысяч рублей.

Пекарям в гипермакетах, в обязанности которых будет входить выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий, обещают платить до 2,3 тысяч рублей за смену и до 59,8 тысячи рублей в месяц.

«В число популярных вакансий для подработки на майские также вошли: повар-мясник в гипермаркет (до 65,7 тысячи рублей) и продавец-консультант в магазин Duty Free в аэропорту Рощино, с соискателем готовы обсудить доход», — сообщили аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обострился дефицит педагогов русского языка. В настоящее время свободными остаются более 50 вакансий для учителей русского языка и литературы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вакансии#Майские праздники#Подработка
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