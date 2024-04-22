nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

река Ишим в районе села Абатское

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

22 апреля 2024, 06:06
Фото: администрация Абатского района
река Ишим в районе села Абатское

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за паводка

Штормовое предупреждение объявили в селе Абатское в связи с резким подъем уровня воды в реке Ишим. Сообщение размещено на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«24 — 26 апреля 2024 в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 960 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Вероятно затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — указано в сообщении.
Фото: meteoinfo.ru

За последние сутки уровень воды в Ишиме в селе Абатское поднялся на 54 сантиметра и достиг 701 сантиметра выше нулевой отметки. По прогнозам, большая вода придет в село в течение трех суток.

Неутешительные прогнозы: федеральную трассу Тюмень — Омск может накрыть водой
Узнать подробнее

В настоящее время в муниципалитете ведутся работы по укреплению дамб, которые позволят защитить села и деревни от воды. При подготовке и укреплении насыпей учитывают опыт Казанского района и Ишима.

Читайте также:
Мошенники лишили 15 миллионов рублей тюменку, пожелавшую заработать на криптеВода льется на дорогу: в Тюменской области перекрыли участок трассы. ФОТОПоловина села Абатское уйдет под воду в случае прорыва дамбы в Ишиме
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Штормовое предупреждение#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"