Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
«24 — 26 апреля 2024 в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 960 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Вероятно затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — указано в сообщении.
За последние сутки уровень воды в Ишиме в селе Абатское поднялся на 54 сантиметра и достиг 701 сантиметра выше нулевой отметки. По прогнозам, большая вода придет в село в течение трех суток.
В настоящее время в муниципалитете ведутся работы по укреплению дамб, которые позволят защитить села и деревни от воды. При подготовке и укреплении насыпей учитывают опыт Казанского района и Ишима.