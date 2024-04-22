Неутешительные прогнозы: федеральную трассу Тюмень — Омск может накрыть водой

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Published Сегодня, 05:44
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По словам источника, в Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную дорогу. На трассе имеется мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы — в этом месте вода будет пытаться уйти под мостовое пространство
«Поэтому эту федеральную дорогу очень сильно поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
По прогнозам, в случае прорыва дамб в Ишиме, в городе водой накроет порядка семи тысяч домов, в которых проживают около 20 тысяч человек. В селе Абатское затопит половину территории.
По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, за последние сутки уровень воды в Ишиме по гидропосту в городе Ишим поднялся на 13 сантиметров и превысил 10,6 метра. В Абатском воды в Ишиме прибыла более чем на полметра за сутки — до 701 сантиметра при критической отметке 960 сантиметров.
Приход большой воды в Абатском районе ждут через несколько дней. Во время паводка 2017 года вода в Абатском поднималась до 1148 сантиметров. Тогда затопило три дома, 55 придомовых территории, садоводческое общество «Междуречье».
Дорожное сообщение было прервано с десяти населенными пунктами — деревнями Максимова, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Боково, Лихачева, Черемшанка, селами Водолазова, Юрга, Назарово.
Ранее «Наш Город» писал, что паводок 2024 года стал самым масштабным за последнюю сотню лет. Установлен рекорд по уровню воды в Ишиме — во время наводнения в Ишиме в 2017 году вода в реке не поднималась свыше отметки 982 сантиметра.