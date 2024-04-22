Неутешительные прогнозы: федеральную трассу Тюмень — Омск может накрыть водой

По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, за последние сутки уровень воды в Ишиме по гидропосту в городе Ишим поднялся на 13 сантиметров и превысил 10,6 метра. В Абатском воды в Ишиме прибыла более чем на полметра за сутки — до 701 сантиметра при критической отметке 960 сантиметров.