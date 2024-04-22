Велик риск инфекции: в Тюменской области питьевая вода признана опасной

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Published Сегодня, 06:39
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«По результатам лабораторных исследований питьевая вода в населенных пунктах Казанского района не соответствует гигиенически нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Вода из колонок и вода, подведенная в жилые дома, может использоваться только как техническая — для хознужж. Употребление ее для питья, приготовления пищи, мытья посуды может привести к кишечным инфекциям», — отметила Светлана Петровских.
По ее словам, для питья, приготовления еды, мытья посуды следует использовать только бутилированную воду или воду из питьевых павильонов. Правда, последнюю стоит предварительно кипятить.
«Кипяченая вода пригодна в течение трех часов после кипячения. Не стоит забывать о том, что фрукты и овощи также следует мыть кипяченой водой, а после обдавать кипятком», — подчеркнула специалист.
При появлении первых признаков инфекции (повышение температуры тела, рвота, боли в животе, диарея) следует немедленно обращаться к врачам.
В муниципалитетах юга Тюменской области, попавших в зону паводка, продолжается вакцинация населения против гепатита А. Привито около 16 тысяч человек, что составляет 56,6% от подлежащего населения. Начата вакцинация жителей от дизентерии (привито 342 человека) и от брюшного тифа (привито 407 человек).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка усилили контроль за качеством воды — пробы воды отбираются ежедневно. Кроме того, ресурсоснабжающие компании региона ввели режим повышенного хлорирования на водоочистных и канализационных очистных сооружениях.