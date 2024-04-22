Велик риск инфекции: в Тюменской области питьевая вода признана опасной

В муниципалитетах юга Тюменской области, попавших в зону паводка, продолжается вакцинация населения против гепатита А. Привито около 16 тысяч человек, что составляет 56,6% от подлежащего населения. Начата вакцинация жителей от дизентерии (привито 342 человека) и от брюшного тифа (привито 407 человек).