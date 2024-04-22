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В Казанском районе ухудшилось качество питьевой воды из-за паводка

Велик риск инфекции: в Тюменской области питьевая вода признана опасной

22 апреля 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Казанском районе ухудшилось качество питьевой воды из-за паводка

Нормативам не соответствует вода в Казанском районе. Об этом сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Казанском, Бердюжском и Сладковском районах Светлана Петровских.
«По результатам лабораторных исследований питьевая вода в населенных пунктах Казанского района не соответствует гигиенически нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Вода из колонок и вода, подведенная в жилые дома, может использоваться только как техническая — для хознужж. Употребление ее для питья, приготовления пищи, мытья посуды может привести к кишечным инфекциям», — отметила Светлана Петровских.

По ее словам, для питья, приготовления еды, мытья посуды следует использовать только бутилированную воду или воду из питьевых павильонов. Правда, последнюю стоит предварительно кипятить.

«Кипяченая вода пригодна в течение трех часов после кипячения. Не стоит забывать о том, что фрукты и овощи также следует мыть кипяченой водой, а после обдавать кипятком», — подчеркнула специалист.
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При появлении первых признаков инфекции (повышение температуры тела, рвота, боли в животе, диарея) следует немедленно обращаться к врачам.

В муниципалитетах юга Тюменской области, попавших в зону паводка, продолжается вакцинация населения против гепатита А. Привито около 16 тысяч человек, что составляет 56,6% от подлежащего населения. Начата вакцинация жителей от дизентерии (привито 342 человека) и от брюшного тифа (привито 407 человек).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка усилили контроль за качеством воды — пробы воды отбираются ежедневно. Кроме того, ресурсоснабжающие компании региона ввели режим повышенного хлорирования на водоочистных и канализационных очистных сооружениях.

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