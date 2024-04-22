Половина села Абатское уйдет под воду в случае прорыва дамбы в Ишиме

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, большая вода из Ишима придет в Абатский район через три дня (по предварительным прогнозам). В настоящее время подъем уровня воды в реке в районе села Абатское ускорился — за последние сутки вода на 54 сантиметра и поднялась до отметки 701 сантиметр выше нуля поста при критическом показателе 960 сантиметров выше нулевой отметки.