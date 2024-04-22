Половина села Абатское уйдет под воду в случае прорыва дамбы в Ишиме

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович не исключает, что дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды. По его словам, паводок 2024 года является уникальным по своим масштабам, и сценарии его развития могут быть самыми разными.
По данным источника Ура.Ру, в случае прорыва дамб в Ишиме, в зоне затопления окажутся около 7 тысяч жилых домов и порядка 20 тысяч жителей города.
«Если река перехлестнет через федеральную дорогу река, ситуация будет очень негативной. В Абатске затопит процентов 50% территорий. Там русло Ишима пересекает федеральная трасса Тюмень — Омск. Дорогу сейчас поднимают, укрепляют», — сообщил инсайдер.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, большая вода из Ишима придет в Абатский район через три дня (по предварительным прогнозам). В настоящее время подъем уровня воды в реке в районе села Абатское ускорился — за последние сутки вода на 54 сантиметра и поднялась до отметки 701 сантиметр выше нуля поста при критическом показателе 960 сантиметров выше нулевой отметки.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки практически во всех тюменских реках вырос уровень воды. Наиболее интенсивный рост отмечен в реке Карасуль — на 96 сантиметров (563 см выше нуля поста) и в Иртыше в Демьянском — на 88 сантиметров до отметки 540 сантиметров выше нуля поста.