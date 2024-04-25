Итоги дня: пик паводка, 100 кг креветок для чиновников и жуткое ДТП с участием скорой

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:43
Уровень воды в реке Ишим превысил на два сантиметра рекорд 2017 года, когда Тюменская область сильно пострадала от наводнений.
Вода продолжает наступать. Через два-три дня она придет в Викуловский район. Там уже активно ведутся работы по укреплению насыпей.
В Тюменской области подтопило семь региональных дорог. Эвакуация жителей продолжается.
«Камаз» въехал в машину скорой помощи на трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Водитель большегруза был пьян. От столкновения машина скорой помощи перевернулась.
Медпомощь оказана пяти пострадавшим — водителю скорой помощи, трем медикам и 77-летнему пациенту.
В Тюмени не будет праздничных фейерверков на 1 и 9 мая. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на заместителя главы города Дину Горковец.
Она сообщила, что проведение праздничных мероприятий стартует 1 мая. У стелы «Трудовой доблести» пройдет митинг, который будет сопровождаться салютом из стрелкового оружия.
На три года в исправительную колонию общего режима отправили подполковника внутренней службы УФСИН из Тюменской области за уклонение от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая проводилась в рамках СВО.
Александра мобилизовали в октябре 2022 года и обязали явиться в военную часть, расположенную в ДНР. Однако он этого не сделал — в октябре 2023 года сотрудники военкомата начали поиск мужчины.
В итоге тюменец сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать на СВО, что опять было проигнорировано. За это его отправили в колонию общего режима на три года.
Тюменское правительство разместило на сайте Госзакупок тендер на поставку десятков килограммов экзотических фруктов и морепродуктов премиум-класса.
В перечень вошли киви, авокадо, ананасы, лайм, а также тигровые креветки. Их потребуется 100 килограммов. Продукты из списка нужно будет поставлять не единовременно, а по графику заказчика.