За уклонение от службы тюменский подполковник отправился в колонию на 3 года

В итоге мужчина сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать на СВО, что опять было проигнорировано. Правда, якобы по уважительной причине — Александр проходил амбулаторное лечение в поликлинике. Однако, выяснилось, что оно не препятствовало военной службе. Между тем, супруга тюменца сообщила следователям, что Александр находился дома с семьей и проходил рекомендованное лечение. Она не считала, что муж уклоняется от службы.