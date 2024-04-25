За уклонение от службы тюменский подполковник отправился в колонию на 3 года

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Александра мобилизовали в октябре 2022 года и обязали явиться в военную часть, расположенную в Донецкой Народной Республике. Однако он этого не сделал — в октябре 2023 года сотрудники военкомата начали поиск тюменца.
В итоге мужчина сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать на СВО, что опять было проигнорировано. Правда, якобы по уважительной причине — Александр проходил амбулаторное лечение в поликлинике. Однако, выяснилось, что оно не препятствовало военной службе. Между тем, супруга тюменца сообщила следователям, что Александр находился дома с семьей и проходил рекомендованное лечение. Она не считала, что муж уклоняется от службы.
В итоге подполковника УФСИН осудили по статье о неявке в срок без уважительных причин на службу и отправили на три года в исправительную колонию общего режима, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного тюменца приговорили к 7 годам лишения свободы за нарушение закона. Его осудили по трем статьям — угон автомобиля, самовольное оставление военной части и неявка на военную службу.