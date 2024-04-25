На трассе под Тюменью перевернулась машина скорой помощи с пациентом. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сотрудники Госавтоинспекции в данный момент работают на месте происшествия.
По предварительным данным, ДТП на 318-м километре автодороги произошло по вине водителя «КамАЗ» — он нарушил правила перестроения. У него наблюдаются признаки опьянения, пишут в ГИБДД. Машина скорой помощи перевернулась от столкновения.
Медпомощь оказана пяти пострадавшим — водителю скорой помощи, трем медикам и 77-летнему пациенту.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.