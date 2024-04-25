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Updated Сегодня, 13:12

Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи под Тюменью

На трассе под Тюменью перевернулась машина скорой помощи с пациентом. ВИДЕО

25 апреля 2024, 13:10
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи под Тюменью

«Камаз» въехал в машину скорой помощи на трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в данный момент работают на месте происшествия.

По предварительным данным, ДТП на 318-м километре автодороги произошло по вине водителя «КамАЗ» — он нарушил правила перестроения. У него наблюдаются признаки опьянения, пишут в ГИБДД. Машина скорой помощи перевернулась от столкновения.

Медпомощь оказана пяти пострадавшим — водителю скорой помощи, трем медикам и 77-летнему пациенту.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.

Видео: ГИБДД по Тюменской области
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#Нигина Азамова#Видео#Происшествия#Жертвы ДТП#Авария#Скорая помощь
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