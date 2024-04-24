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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Итоги дня: атака комаров, заявление Путина по паводку и подорожавшие услуги мигрантов

Итоги дня: атака комаров, заявление Путина по паводку и подорожавшие услуги мигрантов

24 апреля 2024, 14:09
Фото: 1MI
Дайджест событий за 18 апреля в Тюменской области

Ситуация с паводком остается напряженной

Власти рассказали, что в селе Коркино, по данным специалистов, уровень реки Тобол в 14:00 — 799 см. За последние шесть часов он вырос на 12 сантиметров.

Также, напряженная ситуация складывается в селе Абатское. Там уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 сантиметров. Власти пристально следят за Упоровским районом — там ожидается критический подъем реки Тобол.

Тюменских властей также обвинили в том, что они не оказывают помощь предпринимателям в зоне паводка. Прокуратура проводит проверку.

Серьезное заявление по поводу выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от паводка, сделал Владимир Путин сегодняшнем совещании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Путин поменял систему выплаты компенсаций для тюменцев, пострадавших от паводка
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Мигранты на вес золота

Увеличение числа иностранцев в районе улиц, ведущих к дачным кооперативам и садовым обществам, заметили жители областной столицы. По словам горожан, мигранты ежедневно там собираются с целью найти подработку.

Заметим, что за свои услуги иностранцы просят немалые суммы: минимальный ценник за какую-либо выполненную работу — 3 тысячи рублей.

Мигранты возвращаются в Тюмень. Их услуги существенно подорожали
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Плачевные последствия паводка

Паводки в Тюменской области обернутся не только затоплением территории, но и нашествием комаров и мошек.

Из-за обширного розлива воды насекомые активно размножаются и во влажных условиях их продолжительность жизни может существенно вырасти.

Подробнее о последствиях и опасности природных катаклизм читайте в нашем материале.

Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
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Мошенники атакуют тюменцев

Жители Тюменской области каждую неделю отдают мошенникам миллионы рублей. Их методы обмана постоянно совершенствуются, вынуждая даже самого подготовленного человека поддаться влиянию злоумышленника и выполнить его требования.

О том, как противостоять их манипуляциям и защитить свои данные — читайте в нашем материале.

Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
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Взлет стоимости потребительской корзины

По данным статистики, резкий рост цен в Тюменской области наблюдался с ноября 2023 года. Если тогда стоимости потребительской корзины в регионе составляла 19 тысяч 59 рублей, в январе 2024 года — 19 тысяч 285 рублей, то в марте уже 19 тысяч 639 рублей.

Набор потребтоваров и услуг подорожал почти на 800 рублей за год.

Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Эвакуация#Владимир Путин#Паводок#Паводок в Ишиме#Моор#Итоги#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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