Итоги дня: атака комаров, заявление Путина по паводку и подорожавшие услуги мигрантов

По данным статистики, резкий рост цен в Тюменской области наблюдался с ноября 2023 года. Если тогда стоимости потребительской корзины в регионе составляла 19 тысяч 59 рублей, в январе 2024 года — 19 тысяч 285 рублей, то в марте уже 19 тысяч 639 рублей.