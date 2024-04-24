Итоги дня: атака комаров, заявление Путина по паводку и подорожавшие услуги мигрантов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Власти рассказали, что в селе Коркино, по данным специалистов, уровень реки Тобол в 14:00 — 799 см. За последние шесть часов он вырос на 12 сантиметров.
Также, напряженная ситуация складывается в селе Абатское. Там уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 сантиметров. Власти пристально следят за Упоровским районом — там ожидается критический подъем реки Тобол.
Тюменских властей также обвинили в том, что они не оказывают помощь предпринимателям в зоне паводка. Прокуратура проводит проверку.
Серьезное заявление по поводу выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от паводка, сделал Владимир Путин сегодняшнем совещании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Увеличение числа иностранцев в районе улиц, ведущих к дачным кооперативам и садовым обществам, заметили жители областной столицы. По словам горожан, мигранты ежедневно там собираются с целью найти подработку.
Заметим, что за свои услуги иностранцы просят немалые суммы: минимальный ценник за какую-либо выполненную работу — 3 тысячи рублей.
Паводки в Тюменской области обернутся не только затоплением территории, но и нашествием комаров и мошек.
Из-за обширного розлива воды насекомые активно размножаются и во влажных условиях их продолжительность жизни может существенно вырасти.
Подробнее о последствиях и опасности природных катаклизм читайте в нашем материале.
Жители Тюменской области каждую неделю отдают мошенникам миллионы рублей. Их методы обмана постоянно совершенствуются, вынуждая даже самого подготовленного человека поддаться влиянию злоумышленника и выполнить его требования.
О том, как противостоять их манипуляциям и защитить свои данные — читайте в нашем материале.
По данным статистики, резкий рост цен в Тюменской области наблюдался с ноября 2023 года. Если тогда стоимости потребительской корзины в регионе составляла 19 тысяч 59 рублей, в январе 2024 года — 19 тысяч 285 рублей, то в марте уже 19 тысяч 639 рублей.
Набор потребтоваров и услуг подорожал почти на 800 рублей за год.