Тюменские власти не помогают предпринимателям в зоне паводка

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что тюменские власти не оказывают никакую поддержку бизнесменам, которые оказались в сложной ситуации из-за паводка.
За соблюдением прав граждан и предпринимателей пристально следит прокуратура. Владислав Московских поручил проверить, насколько соблюдаются права бизнесменов, а также поручил дать оценку бездействию должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее «Наш город» писал, что уровень реки в селе Абатское превысил критический уровень.