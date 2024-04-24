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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Тюменские власти не помогают предпринимателям в зоне паводка

Тюменские власти не помогают предпринимателям в зоне паводка

24 апреля 2024, 12:03
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отсутствия адресной помощи предпринимателям в период паводка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что тюменские власти не оказывают никакую поддержку бизнесменам, которые оказались в сложной ситуации из-за паводка.

За соблюдением прав граждан и предпринимателей пристально следит прокуратура. Владислав Московских поручил проверить, насколько соблюдаются права бизнесменов, а также поручил дать оценку бездействию должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш город» писал, что уровень реки в селе Абатское превысил критический уровень.

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#Нигина Азамова#Общество#Бизнес#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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