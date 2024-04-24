В тюменском селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В селе Коркино, по данным специалистов, уровень реки Тобол в 14:00 799 см. За последние шесть часов он вырос на 12 сантиметров.
Также, напряженная ситуация складывается в селе Абатское. Там уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме молятся об отступлении паводка.