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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

В тюменском селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку

В тюменском селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку

24 апреля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Власти пристально следят за Упоровским районом — там ожидается критический подъем реки Тобол.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В селе Коркино, по данным специалистов, уровень реки Тобол в 14:00 799 см. За последние шесть часов он вырос на 12 сантиметров.

Также, напряженная ситуация складывается в селе Абатское. Там уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме молятся об отступлении паводка.

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