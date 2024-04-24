«С Божьей помощью»: в церкви Ишима молятся, чтобы паводок отступил

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин. После него он обратился к прихожанам, чтобы те соблюдали все рекомендации власти.
Также священнослужитель отметил, что благодаря работе спасателей, усилиям местных жителей и представителей власти, стихию удается контролировать. Он подчеркнул, что беда объединила людей и с Божьей помощью они справятся с трудностями.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области зафиксировали десятки природных пожаров.