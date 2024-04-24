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Updated Сегодня, 09:36

В Ишиме начали молиться о том, чтобы отступил паводок

«С Божьей помощью»: в церкви Ишима молятся, чтобы паводок отступил

24 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

В Ишиме начали молиться о том, чтобы отступил паводок

Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.

Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин. После него он обратился к прихожанам, чтобы те соблюдали все рекомендации власти.

Также священнослужитель отметил, что благодаря работе спасателей, усилиям местных жителей и представителей власти, стихию удается контролировать. Он подчеркнул, что беда объединила людей и с Божьей помощью они справятся с трудностями.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области зафиксировали десятки природных пожаров.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#МЧС#Церковь#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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