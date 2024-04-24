«С Божьей помощью»: в церкви Ишима молятся, чтобы паводок отступил

В Ишиме начали молиться о том, чтобы отступил паводок

Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.