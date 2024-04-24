Мигранты возвращаются в Тюмень. Их услуги существенно подорожали

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По словам горожан, мигранты ежедневно там собираются с целью найти подработку — зачастую дачники нанимают иностранцев для помощи в выполнении черновых работ — от копки земли до выноса тяжелых предметов.
«Мигранты собираются на перекрестке улиц Щербакова — Тимуровцев. В выходные дни их там очень много — стоят группами по 20-30 человек», — сообщил один из очевидцев Ура.Ру.
Заметим, что за свои услуги иностранцы просят немалые суммы: минимальный ценник за какую-либо выполненную работу — 3 тысячи рублей. За копку земли на дачном участке мигранты просят 10-12 тысяч рублей.
Между тем, еще в начале апреля в Тюменской области был зафиксирован массовый отток мигрантов — иностранцы начали уезжать из региона после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Инсайдеры сообщали, что причиной оттока стало резкое сокращение спроса на услуги мигрантов в строительной сфере и сфере обслуживания. Кроме того, участили проверки иностранцев силовики — на стройках, рынках, в общежитиях регулярно проводят рейды.
Однако, еще тогда руководитель филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Тюменской области Андрей Чавыкин сообщил, что ждать снижения потока трудовых мигрантов в регионе стоит — их количество останется на уровне 2022 года или даже увеличится на 20%, вследствие роста объемов строительства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не могут выдворить гражданина иностранного государства — мужчину пытаются отправить в родную страну с января этого года.