nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Тюмень начали возвращаться мигранты

Мигранты возвращаются в Тюмень. Их услуги существенно подорожали

24 апреля 2024, 08:02
Фото: 1MI

В Тюмень начали возвращаться мигранты

Увеличение числа иностранцев в районе улиц, ведущих к дачным кооперативам и садовым обществам, заметили жители областной столицы.

По словам горожан, мигранты ежедневно там собираются с целью найти подработку — зачастую дачники нанимают иностранцев для помощи в выполнении черновых работ — от копки земли до выноса тяжелых предметов.

«Мигранты собираются на перекрестке улиц Щербакова — Тимуровцев. В выходные дни их там очень много — стоят группами по 20-30 человек», — сообщил один из очевидцев Ура.Ру.

Заметим, что за свои услуги иностранцы просят немалые суммы: минимальный ценник за какую-либо выполненную работу — 3 тысячи рублей. За копку земли на дачном участке мигранты просят 10-12 тысяч рублей.

На рынке аренды стало больше свободных квартир из-за массового оттока мигрантов
Узнать подробнее

Между тем, еще в начале апреля в Тюменской области был зафиксирован массовый отток мигрантов — иностранцы начали уезжать из региона после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Инсайдеры сообщали, что причиной оттока стало резкое сокращение спроса на услуги мигрантов в строительной сфере и сфере обслуживания. Кроме того, участили проверки иностранцев силовики — на стройках, рынках, в общежитиях регулярно проводят рейды.

Однако, еще тогда руководитель филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Тюменской области Андрей Чавыкин сообщил, что ждать снижения потока трудовых мигрантов в регионе стоит — их количество останется на уровне 2022 года или даже увеличится на 20%, вследствие роста объемов строительства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не могут выдворить гражданина иностранного государства — мужчину пытаются отправить в родную страну с января этого года.

Читайте также:
Власти дали прогноз по пику паводка в Абатском и Упоровском районахЗемлю Росрезерва готовят к продаже в ТюмениСтоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Рост тарифов
Подпишитесь
«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?
Сегодня, 05:22
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Сегодня, 06:26
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Вчера, 06:30
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Вчера, 08:04
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Сегодня, 05:09
Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
Вчера, 11:19
"