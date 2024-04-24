Мигранты возвращаются в Тюмень. Их услуги существенно подорожали

Между тем, еще в начале апреля в Тюменской области был зафиксирован массовый отток мигрантов — иностранцы начали уезжать из региона после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Инсайдеры сообщали, что причиной оттока стало резкое сокращение спроса на услуги мигрантов в строительной сфере и сфере обслуживания. Кроме того, участили проверки иностранцев силовики — на стройках, рынках, в общежитиях регулярно проводят рейды.