Путин поменял систему выплаты компенсаций для тюменцев, пострадавших от паводка

Глава региона рассказал президенту, что в Тюменской области волна паводка все еще не прошла. 155 домов затоплены в 20 населенных пунктах. Моор поблагодарил жителей, которые добровольно выходят на улицы, чтобы помочь волонтерам и спасателям защищать деревни от потопа.