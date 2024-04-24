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Путин поменял систему выплаты компенсаций для тюменцев, пострадавших от паводка

Путин поменял систему выплаты компенсаций для тюменцев, пострадавших от паводка

24 апреля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации паводка в Тюменской, Оренбургской и Курганской областях. В нем принял участие тюменский губернатор Александр Моор.
Сюжет
Путин

Глава региона рассказал президенту, что в Тюменской области волна паводка все еще не прошла. 155 домов затоплены в 20 населенных пунктах. Моор поблагодарил жителей, которые добровольно выходят на улицы, чтобы помочь волонтерам и спасателям защищать деревни от потопа.

Владимир Путин в свою очередь затронул темы выплаты компенсаций пострадавшим от потопа людям. Он заявил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация — выплаты будут полагаться за любое утраченное имущество.

Президент также поручил быстрее организовать отдых для детей из пострадавших от паводка семей. Путин попросил докладывать ему о ситуациях с паводком регулярно.

Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил пригодность тюменской воды для использования.

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