Путин поменял систему выплаты компенсаций для тюменцев, пострадавших от паводка

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Глава региона рассказал президенту, что в Тюменской области волна паводка все еще не прошла. 155 домов затоплены в 20 населенных пунктах. Моор поблагодарил жителей, которые добровольно выходят на улицы, чтобы помочь волонтерам и спасателям защищать деревни от потопа.
Владимир Путин в свою очередь затронул темы выплаты компенсаций пострадавшим от потопа людям. Он заявил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация — выплаты будут полагаться за любое утраченное имущество.
Президент также поручил быстрее организовать отдых для детей из пострадавших от паводка семей. Путин попросил докладывать ему о ситуациях с паводком регулярно.
Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил пригодность тюменской воды для использования.