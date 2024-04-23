Транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за задержку вылета из Тюмени

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Тюменская транспортная прокуратура провела проверку качества услуг, оказываемых авиакомпанией «Ютэйр». В декабре 2023 года из-за неисправности самолета рейс Тюмень — Белоярский задержался более чем на 8 часов.
Пассажирам рейса не были оказаны услуги, которые они должны были получить во время ожидания вылета. По инициативе транспортного прокурора авиакомпания «Ютейр» оштрафована за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Приобрести билеты можно будет только в составе турпакета.