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На территории Абатского района затопило четыре дороги

Четыре дороги на территории Абатского района оказались под водой

23 апреля 2024, 05:10
Фото: 1MI

На территории Абатского района затопило четыре дороги

Вода в реке Ишим поднялась на 69 сантиметров за сутки. Из-за этого оказались затоплены дороги в районах деревень Максимова, Земляная, Водолазово, Фирсова, Бурдина и Репьева.

В Абатском районе частично затопило дороги регионального значения. В администрации района рассказали, что из-за повышения уровня воды в реке Ишим под водой оказались проезды Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина и Фирсова Репьева.

Вода в реке Ишим в Абатском районе за сутки прибыла на 69 сантиметров и достигла отметки в 770 сантиметров. Критический уровень — 960 сантиметров.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе ограничили движение на дороге от Макарова до Налимова. Вся трасса оказалась под водой.

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