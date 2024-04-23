Четыре дороги на территории Абатского района оказались под водой

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Абатском районе частично затопило дороги регионального значения. В администрации района рассказали, что из-за повышения уровня воды в реке Ишим под водой оказались проезды Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина и Фирсова Репьева.
Вода в реке Ишим в Абатском районе за сутки прибыла на 69 сантиметров и достигла отметки в 770 сантиметров. Критический уровень — 960 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе ограничили движение на дороге от Макарова до Налимова. Вся трасса оказалась под водой.