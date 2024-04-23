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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

Общественный транспорт в Тюмени перейдет на летнее расписание в конце недели

Автобусы в Тюмени перейдут на летнее расписание в конце недели

23 апреля 2024, 05:48
Фото: 1MI

Общественный транспорт в Тюмени перейдет на летнее расписание в конце недели

Власти планируют пересмотреть класс вместимости на некоторых маршрутах. Также будет увеличено количество транспорта, отправляющегося до СНТ.
Сюжет
Автобус

С 28 апреля общественный транспорт в Тюмени перейдет на летнее расписание. На данный момент в городе действуют 128 маршрутов, из них 54 обслуживают пригород, рассказали в Тюменьгортрансе.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени пересмотрит класс вместимости на 14 маршрутах. Так, планируется увеличить вместимость на рейсах № 32, 97, 100, 119, 120к, 134, 143, 144, 147, 153, 155к, 156, 157 и 158.

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Также на летний период будет увеличено количество транспорта, отправляющегося до СНТ. Планируется запуск 16 дополнительных маршрутов: № 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152 и 155.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских водителей автобусов хотят «переодеть» в униформу. Власти считают, что это улучшит работу общественного транспорта.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автобус#Автобусы#Дачные автобусы#Городской транспорт#Рейсы
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