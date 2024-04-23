Автобусы в Тюмени перейдут на летнее расписание в конце недели

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С 28 апреля общественный транспорт в Тюмени перейдет на летнее расписание. На данный момент в городе действуют 128 маршрутов, из них 54 обслуживают пригород, рассказали в Тюменьгортрансе.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени пересмотрит класс вместимости на 14 маршрутах. Так, планируется увеличить вместимость на рейсах № 32, 97, 100, 119, 120к, 134, 143, 144, 147, 153, 155к, 156, 157 и 158.
Также на летний период будет увеличено количество транспорта, отправляющегося до СНТ. Планируется запуск 16 дополнительных маршрутов: № 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152 и 155.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских водителей автобусов хотят «переодеть» в униформу. Власти считают, что это улучшит работу общественного транспорта.