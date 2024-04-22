Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?

Стало известно, когда в Тюмени отключат отопление

Минувшие выходные стали самыми жаркими в Тюмени с начала этого года — в субботу столбики термометров поднимались до +30. В воскресенье к полудню воздух прогрелся до +22….+24. Однако несмотря на теплую погоду, отопление в домах тюменцев власти отключать в ближайшие дни не планируют.