Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон в Тюмени завершают после того, как среднесуточная температура наружного воздуха становится выше +8 и наблюдается в течение пяти и более дней подряд. При этом в расчет берется долгосрочный прогноз погоды.
«Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в ближайшие сутки в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до -3. Таким образом, решение об окончании отопительного периода будет принято после наступления стабильных положительных температур воздуха», — пояснили 72.RU в администрации Тюмени.
В настоящее время в областной столице столбики термометров показывают +17. В ночь с понедельника на вторник, с 22 на 23 апреля, ожидается резкое понижение температуры воздуха до -1. Днем 23 апреля максимальная температура воздуха составит +6. В среду и четверг в ночные часы столбики термометров покажут -2…-3, днем не поднимутся выше +3…+8.
В пятницу и субботу потеплеет до +14, однако в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 0.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 20 мая начнется сезон опрессовочных работ на водосетях. В этом году они будут проведены в семь этапов. Первыми без горячей воды останутся жители Зареки, Лесобазы и исторической части города.