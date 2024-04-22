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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Стало известно, когда в Тюмени отключат отопление

Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?

22 апреля 2024, 08:08
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Тюмени отключат отопление

Минувшие выходные стали самыми жаркими в Тюмени с начала этого года — в субботу столбики термометров поднимались до +30. В воскресенье к полудню воздух прогрелся до +22….+24. Однако несмотря на теплую погоду, отопление в домах тюменцев власти отключать в ближайшие дни не планируют.

Согласно действующему законодательству, отопительный сезон в Тюмени завершают после того, как среднесуточная температура наружного воздуха становится выше +8 и наблюдается в течение пяти и более дней подряд. При этом в расчет берется долгосрочный прогноз погоды.

«Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в ближайшие сутки в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до -3. Таким образом, решение об окончании отопительного периода будет принято после наступления стабильных положительных температур воздуха», — пояснили 72.RU в администрации Тюмени.
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В настоящее время в областной столице столбики термометров показывают +17. В ночь с понедельника на вторник, с 22 на 23 апреля, ожидается резкое понижение температуры воздуха до -1. Днем 23 апреля максимальная температура воздуха составит +6. В среду и четверг в ночные часы столбики термометров покажут -2…-3, днем не поднимутся выше +3…+8.

В пятницу и субботу потеплеет до +14, однако в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 0.

Заметим, годом ранее отопительный сезон в Тюмени был завершен 3 мая. В 2022 году отопление в домах отключили 5 мая, в 2021 году — 30 апреля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 20 мая начнется сезон опрессовочных работ на водосетях. В этом году они будут проведены в семь этапов. Первыми без горячей воды останутся жители Зареки, Лесобазы и исторической части города.

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