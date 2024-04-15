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Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью в конце апреля

Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Тюмени в турецкую Анталью

15 апреля 2024, 06:42
Фото: 1MI

Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью в конце апреля

Самолеты начнут летать в столицу «Турецкой Ривьеры с 28 апреля в рамках чартерной программы совместно с туроператором — приобрести билеты можно будет только в составе турпакета.

Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: 28 апреля (воскресенье): вылет из Тюмени — 04:05, 30 апреля (вторник): вылет из Тюмени — 04:05, 2 мая (четверг): вылет из Тюмени 04:05.

С 5 мая по 15 октября авиарейсы из Тюмени в Анталью будут выполнять еженедельно по вторникам и воскресеньям. Полеты будут осуществлять на Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

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