«Настоящая помойка»: на тюменском кладбище организовали свалку

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
«Писали в местную администрацию. Отвечают, что баки стоят по закону, а то, что возле баков мусор и вонь по всему кладбищу — так это местные жители виноваты. Разве нельзя поставить баки в другом месте?» — возмутились тюменцы.
Селяне отмечают, что до нововведения на территории кладбища было чисто — теперь же постоянная грязь и вонь.
Ранее «Наш Город» писал, что незаконную свалку в Тюменском районе рядом с кладбищем в районе деревне Нариманова. В настоящее время власти ищут подрядчика, который займется очисткой территории. На эти цели выделено около 3 миллионов рублей.