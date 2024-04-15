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Published Сегодня, 06:17

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На тюменском кладбище организовали свалку

«Настоящая помойка»: на тюменском кладбище организовали свалку

15 апреля 2024, 06:17
Фото: 1MI

На тюменском кладбище организовали свалку

Жители села Каменка Тюменского района возмущены свалкой, организованной на территории местного кладбища. По словам селян, у входа на кладбище не так давно поставили мусорные контейнеры, и теперь местное население везет сюда весь бытовой мусор.
«Писали в местную администрацию. Отвечают, что баки стоят по закону, а то, что возле баков мусор и вонь по всему кладбищу — так это местные жители виноваты. Разве нельзя поставить баки в другом месте?» — возмутились тюменцы.
Тюменцы возмущены свалкой венков и крестов на кладбище
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Селяне отмечают, что до нововведения на территории кладбища было чисто — теперь же постоянная грязь и вонь.

Ранее «Наш Город» писал, что незаконную свалку в Тюменском районе рядом с кладбищем в районе деревне Нариманова. В настоящее время власти ищут подрядчика, который займется очисткой территории. На эти цели выделено около 3 миллионов рублей.

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