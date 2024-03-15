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Published Сегодня, 04:31

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В Тюменском районе ликвидируют незаконную свалку

Власти планируют ликвидировать незаконную свалку в Тюменском районе

15 марта 2024, 04:31
Фото: 1MI

В Тюменском районе ликвидируют незаконную свалку

Несанкционированная свалка была обнаружена неподалеку от деревни Нариманова. Власти выделили деньги и теперь ищут подрядчика.

В Тюменском районе планируют ликвидировать незаконную свалку вблизи деревни Нариманова. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.

«Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки размещения отходов производства и потребления, расположенной на расстоянии 400 метров от деревни Нариманова, при повороте с дороги направо в сторону кладбища, на удалении от него около 170 метров в северо-западном направлении в лесном массиве», — указано в описании документа.
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Заказчиком выступает «Управление обеспечения жизнедеятельности», подрядчик будет определен 25 марта. На выполнение работ ему выделят 2.96 миллиона рублей.

Раннее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на свалку снега во дворе ЖК. «КамАЗы» разгружают снег на дороги и тротуары круглосуточно.

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