Власти планируют ликвидировать незаконную свалку в Тюменском районе

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В Тюменском районе планируют ликвидировать незаконную свалку вблизи деревни Нариманова. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.
«Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки размещения отходов производства и потребления, расположенной на расстоянии 400 метров от деревни Нариманова, при повороте с дороги направо в сторону кладбища, на удалении от него около 170 метров в северо-западном направлении в лесном массиве», — указано в описании документа.
Заказчиком выступает «Управление обеспечения жизнедеятельности», подрядчик будет определен 25 марта. На выполнение работ ему выделят 2.96 миллиона рублей.
Раннее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на свалку снега во дворе ЖК. «КамАЗы» разгружают снег на дороги и тротуары круглосуточно.