Тюменцы возмущены свалкой венков и крестов на кладбище

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Старые православные кресты разбросаны на окраине кладбища в Ялуторовске. Скорее всего, родственники усопших решили подобным способом «расчистить» могилы. На проблему обратил внимание Андрей В., он приехал навестить могилы родственников.
«Там на кладбище давно свалка собирается. Никто её не убирает, непонятно кто это делает», — сообщил «Нашему городу» тюменец Дмитрий Н.
Ранее «Наш город» сообщал о свалке в селе Туртас Уватского района. В этом районе много строительного мусора и старой мебели. При этом рядом находится полигон для ТБО, но он закрыт.