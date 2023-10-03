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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Кладбище в Тюменской области

Тюменцы возмущены свалкой венков и крестов на кладбище

3 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Кладбище в Тюменской области
Жители Ялуторовска сообщили о свалке около города. По сообщениям местных жителей, венки и кресты могли привести сюда родственники усопших.

Старые православные кресты разбросаны на окраине кладбища в Ялуторовске. Скорее всего, родственники усопших решили подобным способом «расчистить» могилы. На проблему обратил внимание Андрей В., он приехал навестить могилы родственников.

Фото: тюменец Андрей В.
«Там на кладбище давно свалка собирается. Никто её не убирает, непонятно кто это делает», — сообщил «Нашему городу» тюменец Дмитрий Н.

Ранее «Наш город» сообщал о свалке в селе Туртас Уватского района. В этом районе много строительного мусора и старой мебели. При этом рядом находится полигон для ТБО, но он закрыт.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Свалка
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