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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Эксперт рассказал о способах борьбы с подавленным состоянием

Рак не свистнет: тюменцам рассказали, как достичь своих целей

12 апреля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт рассказал о способах борьбы с подавленным состоянием

Вместо того, чтобы идти к своей цели, люди часто прокрастинируют или делают не то, что нужно. Такое поведение вполне объяснимо.

Как рассказывает newia.ru, причиной такого поведения могут стать невыполнимые планы и противоречащие друг другу цели. Есть 10 способов, которые могут помочь найти верный путь. Ими поделилась доктор философии Дайан Соломон.

Снижение ожиданий

Если к концу недели накопился большой список невыполненных задач, можно не надеяться, что выполнить их получиться за выходные. Лучше даже не пытаться, а хорошо отдохнуть, чтобы приступить к делам в понедельник. При этом, хвататься за все и сразу тоже не стоит — лучше выполнять по 2-3 пункта в день.

Отключение раздражителей

Раздражители могут быть любыми — от умных часов до компьютера. Задачу не получится выполнить, если постоянно отвлекаться на проверку почту и чатов. Также можно попросить знакомых не беспокоить вас определенное время.

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Не давать себе выбор

Поход на работу воспринимается людьми как должное. Нужно попробовать относиться так же и к своему списку дел — воспринимать его так же серьезно и определить обязательные пункты.

Огласить список

Расскажите о своих планах друзьям, коллегам и попросите их спросить вас об их выполнении в конце дня.

Использовать рефлексы

Можно попробовать приучить себя к некоторым сигналам. Определенные ритуалы, например — прослушивание определенной музыки или прогулка перед работой, повысят производительность труда.

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Поработал — отдохнул

Нужно установить таймер на полчаса и все это время не отвлекаться: не проверять почту, не трогать телефон, не разговаривать с коллегами. После этого периода можно сделать 10-минутный перерыв. Такой метод позволит научиться концентрироваться на задачах.

Заплатить себе

Этот способ похож на предыдущий, но вместо отдыха можно вознаграждать себя чем-то материальным, например — просмотром сериала после работы или фруктом.

Вежливый разговор с собой

Если что-то не получилось — не нужно себя критиковать. Постарайтесь заглушить негативные мысли чем-то позитивным и найти во всем плюсы.

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Выбор времени

Совы и жаворонки продуктивны в разное время. Жаворонкам комфортно работать в первой половине дня, совам — после обеда. Нужно определить свое время и ставить сложные задачи на этот промежуток.

Расстановка приоритетов

Из всего списка дел выберите те задачи, которые нужно сделать как можно быстрее. На второе место — задачи, которые могут подождать, а на третье — максимально несрочные дела.

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