Рак не свистнет: тюменцам рассказали, как достичь своих целей

Если к концу недели накопился большой список невыполненных задач, можно не надеяться, что выполнить их получиться за выходные. Лучше даже не пытаться, а хорошо отдохнуть, чтобы приступить к делам в понедельник. При этом, хвататься за все и сразу тоже не стоит — лучше выполнять по 2-3 пункта в день.