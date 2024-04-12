Рак не свистнет: тюменцам рассказали, как достичь своих целей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как рассказывает newia.ru, причиной такого поведения могут стать невыполнимые планы и противоречащие друг другу цели. Есть 10 способов, которые могут помочь найти верный путь. Ими поделилась доктор философии Дайан Соломон.
Если к концу недели накопился большой список невыполненных задач, можно не надеяться, что выполнить их получиться за выходные. Лучше даже не пытаться, а хорошо отдохнуть, чтобы приступить к делам в понедельник. При этом, хвататься за все и сразу тоже не стоит — лучше выполнять по 2-3 пункта в день.
Раздражители могут быть любыми — от умных часов до компьютера. Задачу не получится выполнить, если постоянно отвлекаться на проверку почту и чатов. Также можно попросить знакомых не беспокоить вас определенное время.
Поход на работу воспринимается людьми как должное. Нужно попробовать относиться так же и к своему списку дел — воспринимать его так же серьезно и определить обязательные пункты.
Расскажите о своих планах друзьям, коллегам и попросите их спросить вас об их выполнении в конце дня.
Можно попробовать приучить себя к некоторым сигналам. Определенные ритуалы, например — прослушивание определенной музыки или прогулка перед работой, повысят производительность труда.
Нужно установить таймер на полчаса и все это время не отвлекаться: не проверять почту, не трогать телефон, не разговаривать с коллегами. После этого периода можно сделать 10-минутный перерыв. Такой метод позволит научиться концентрироваться на задачах.
Этот способ похож на предыдущий, но вместо отдыха можно вознаграждать себя чем-то материальным, например — просмотром сериала после работы или фруктом.
Если что-то не получилось — не нужно себя критиковать. Постарайтесь заглушить негативные мысли чем-то позитивным и найти во всем плюсы.
Совы и жаворонки продуктивны в разное время. Жаворонкам комфортно работать в первой половине дня, совам — после обеда. Нужно определить свое время и ставить сложные задачи на этот промежуток.
Из всего списка дел выберите те задачи, которые нужно сделать как можно быстрее. На второе место — задачи, которые могут подождать, а на третье — максимально несрочные дела.
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