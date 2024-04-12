Второй пропавший человек за сутки: в Тюмени ищут пенсионерку

Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что женщине на вид 80 лет, ее рост — около 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые. Она ушла из дома в бордовом пуховике, бордовой вязаной шапке и темных брюках.