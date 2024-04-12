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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Второй пенсионер за сутки пропал в Тюмени

Второй пропавший человек за сутки: в Тюмени ищут пенсионерку

12 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI

Второй пенсионер за сутки пропал в Тюмени

Лидия Тименская ушла из дома на Воронцова вчера, 11 апреля, около 16 часов вечера. Женщина 1940 года рождения нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что женщине на вид 80 лет, ее рост — около 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые. Она ушла из дома в бордовом пуховике, бордовой вязаной шапке и темных брюках.

Любую информацию о Лидии Тименской можно сообщить по телефонам: 8-345-229-10-40 или 8-932-323-99-11.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Вчера в Тюмени пропал еще один пенсионер — Игорь Штейнзик. 70-летний мужчина утром вышел из дома и не вернулся.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик «Фредлайнер» влетел в «Рено Логан». Пассажирка легкового автомобиля скончалась до приезда скорой помощи.

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