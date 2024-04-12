Второй пропавший человек за сутки: в Тюмени ищут пенсионерку

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что женщине на вид 80 лет, ее рост — около 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые. Она ушла из дома в бордовом пуховике, бордовой вязаной шапке и темных брюках.
Любую информацию о Лидии Тименской можно сообщить по телефонам: 8-345-229-10-40 или 8-932-323-99-11.
Вчера в Тюмени пропал еще один пенсионер — Игорь Штейнзик. 70-летний мужчина утром вышел из дома и не вернулся.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик «Фредлайнер» влетел в «Рено Логан». Пассажирка легкового автомобиля скончалась до приезда скорой помощи.