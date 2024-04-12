Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Местами температура воздуха опустится до -7. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14-18 м/с. В отдельных районах ожидаются туманы, осадки в виде дождей и мокрого снега.
В Тюмени в субботу, 13 апреля, день будет пасмурным. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +11…+12, в ночные часы не опустятся ниже +3…+7.
В воскресенье, 14 апреля, утром резко похолодает до 0…+1, пойдет дождь со снегом. Днем температура воздуха не поднимется выше +3, в ночные часы ожидается 0…-3. В понедельник, 15 апреля, осадки прекратятся, в областной столице потеплеет до +7…+8.