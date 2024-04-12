Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег

В выходные в Тюмени ожидаются резкие перепады температуры воздуха

В Тюменской области в предстоящие выходные дни ожидаются резкие перепады температур воздуха. Если в субботу, по прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +14, то уже в ночь на воскресенье похолодает до -1.