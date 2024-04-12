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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В выходные в Тюмени ожидаются резкие перепады температуры воздуха

Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег

12 апреля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В выходные в Тюмени ожидаются резкие перепады температуры воздуха

В Тюменской области в предстоящие выходные дни ожидаются резкие перепады температур воздуха. Если в субботу, по прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +14, то уже в ночь на воскресенье похолодает до -1.

Местами температура воздуха опустится до -7. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14-18 м/с. В отдельных районах ожидаются туманы, осадки в виде дождей и мокрого снега.

В Тюмени в субботу, 13 апреля, день будет пасмурным. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +11…+12, в ночные часы не опустятся ниже +3…+7.

В воскресенье, 14 апреля, утром резко похолодает до 0…+1, пойдет дождь со снегом. Днем температура воздуха не поднимется выше +3, в ночные часы ожидается 0…-3. В понедельник, 15 апреля, осадки прекратятся, в областной столице потеплеет до +7…+8.

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