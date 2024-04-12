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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Тюменской области от клещей обработают 9 тысяч гектаров зеленых зон

Когда тюменские скверы и парки обработают от клещей?

12 апреля 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Тюменской области от клещей обработают 9 тысяч гектаров зеленых зон

Акарицидные противоклещевые обработки тюменских скверов, парков, территорий медицинских учреждений, кладбищ проведут в апреле–мае. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Мыцик, для проведения противоклещевой обработки необходимы благоприятные погодные условия, а именно сухая и теплая погода на протяжении не менее 3-4 дней. Всего в этом году от клещей будет обработано порядка 9 тысяч гектаров.

После проведения акарицидных обработок специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверят их эффективность. При необходимости мероприятие повторят.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области первый случай присасывания клеща был зарегистрирован в марте. Жертвой насекомого стала пенсионерка из Бердюжского района.

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