Когда тюменские скверы и парки обработают от клещей?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Мыцик, для проведения противоклещевой обработки необходимы благоприятные погодные условия, а именно сухая и теплая погода на протяжении не менее 3-4 дней. Всего в этом году от клещей будет обработано порядка 9 тысяч гектаров.
После проведения акарицидных обработок специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверят их эффективность. При необходимости мероприятие повторят.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области первый случай присасывания клеща был зарегистрирован в марте. Жертвой насекомого стала пенсионерка из Бердюжского района.