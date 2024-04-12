Когда тюменские скверы и парки обработают от клещей?

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Мыцик, для проведения противоклещевой обработки необходимы благоприятные погодные условия, а именно сухая и теплая погода на протяжении не менее 3-4 дней. Всего в этом году от клещей будет обработано порядка 9 тысяч гектаров.