В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину. Территорию оцепили

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По слова горожан, было замечено несколько машин правоохранительных органов и сотрудников, обследующих территорию. Как выяснилось, рядом с домом обнаружили предмет, похожий на боеприпас.
В региональном управлении Росгвардии «Нашему Городу» рассказали, что находкой оказалась верхняя крышка от муляжа противотанковой мины со следами сильной коррозии. Опасности для граждан она не представляла.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшее воскресенье силовики оцепили автозаправочную станцию, расположенную по улице Московский тракт. В ведомство поступила информация об опасном предмете, находящемся в одной из машин. К счастью, данное сообщение не подтвердилось.