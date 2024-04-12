В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину. Территорию оцепили

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшее воскресенье силовики оцепили автозаправочную станцию, расположенную по улице Московский тракт. В ведомство поступила информация об опасном предмете, находящемся в одной из машин. К счастью, данное сообщение не подтвердилось.