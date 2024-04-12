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Published Сегодня, 05:48

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В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину

В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину. Территорию оцепили

12 апреля 2024, 05:48
Фото: 1MI

В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину

В Тюмени накануне силовики оцепили территорию в районе пятиэтажки по улице Профсоюзной, 5. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По слова горожан, было замечено несколько машин правоохранительных органов и сотрудников, обследующих территорию. Как выяснилось, рядом с домом обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

В региональном управлении Росгвардии «Нашему Городу» рассказали, что находкой оказалась верхняя крышка от муляжа противотанковой мины со следами сильной коррозии. Опасности для граждан она не представляла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшее воскресенье силовики оцепили автозаправочную станцию, расположенную по улице Московский тракт. В ведомство поступила информация об опасном предмете, находящемся в одной из машин. К счастью, данное сообщение не подтвердилось.

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