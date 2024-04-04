Измены, выгода и юность: психолог назвал самые популярные причины развода тюменцев

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Семейный психолог Варвара Кравченко работает с тюменскими парами уже более 20 лет. Она уверена, что бывают ситуации, когда брак спасать не нужно, комфортнее для обоих партнеров будет просто разойтись и найти каждому более подходящую пару.
«Мы можем говорить о спасении отношений и работе над ними, когда нужно паре помочь притереться. Но есть более глобальные проблемы, которые часто не решаемы и это нужно принять. Я расскажу о самых распространенных случаях, когда спасать уже нечего и пора подавать на развод. Эти же причины являются наиболее частыми при расторжении брака», — рассказал «Нашему городу» психолог.
Очень часто молодежь, вдохновляясь первой любовью, спешит как можно быстрее узаконить отношения и стать семьей. Однако, как говорит Кравченко, очень часто оба партнера оказываются не готовы к семейной жизни, ведь они еще не сняли юношеские розовые очки.
«Ребята женятся часто в 18-20 лет. У них к тому времени еще нет профессии, еще не сформированы взгляды на жизнь и ценности. Они еще не знают, как зарабатывать деньги и обустраивать быт. Конечно, исключения бывают. Но большинство браков распадаются именно из-за того, что они были заключены в раннем возрасте», — отмечает эксперт.
К тому же часто в таком возрасте молодые еще «не нагулялись», хоть это выражение и старое, но оно по сей день актуально. Многие молодые пары постоянно ругаются из-за того, что партнерам не хватает свободы и брак ими воспринимается, как ограничение.
«В таком возрасте люди еще не понимают зачем нужен брак и как строить совместный быт. Ребята часто не готовы идти друг другу на уступки и живут в мире иллюзий», — объясняет специалист.
Поэтому иногда брак стоит расторгнуть, чтобы пожить вдоволь одному, понять себя и быть готовым к последующим семейным отношениям.
Когда какая-то известная пара заявляет о разводе, многие считают, что кто-то из партнеров оказался изменщиком. И такие догадки имеют вполне реальное основание, так как измены также являются особенно популярной причиной разводов.
«Существует заблуждение, что изменяют чаще всего мужчины. Но это не так. Просто мужчины и женщины изменяют по-разному. Если мужчина погулял на стороне и вернулся к домой к жене и ему так удобно, то женщины чаще уходят насовсем, если очаровываются кем-то новым. Изменяют все и нельзя сказать, что кто-то делает это чаще. Мужиков просто чаще ловят», — объясняет Варвара Кравченко.
Она также отмечает, что некоторые готовы простить измену и жить с этим дальше и это нормальная практика, порою такие семьи становятся только крепче. Однако, если простить не удается, то качественных и комфортных для обоих партнеров отношений уже не получится.
К тому же некоторым людям верность одному партнеру дается непросто. А потому при выборе партнера важно понимать, как он относится к браку и к изменам.
Часто разведенные пары говорят, что они «не сошлись характерами». И часто это не отмазка, а вполне реальная причина. Если на первых порах отношений кардинальные различия между партнерами могут казаться чем-то интересным, то в перспективе они могут стать причиной разрыва.
«Часто у нас бывает такое, что женщина влюбляется в заботливого и мечтательного парня. Сама она при том такая карьеристка и достигатор, которой постоянно нужно что-то делать и к чему-то стремиться. И сначала ей может нравится расслабленность и гармония этого парня, который сидит на диване, мечтает и и ни о чем не переживает. Но потом это начнет раздражать и станет причиной регулярных ссор. Эх, милая моя, ты его никогда не поднимешь с дивана и не отправишь работать, это надо понимать», — рассказывает психолог.
Важно понимать, что идти друг другу на уступки — нормально, но кардинально менять свой взгляд на жизнь в отношениях — это нездорово. А потому часто не получается примирить партнеров, которые буквально из разных миров.
Эта проблема схожа с предыдущей. Порою партнеры не договариваются на берегу о том, какой будет их совместная жизнь. Один человек может желать путешествий и вечеринок, а другой — тихих вечеров с детьми и семейные завтраки.
«Часто люди очень сильно расходятся во взглядах на ряд главных вещей в отношениях — это дети, деньги, секс, комфорт, политика и личные границы. Если хотя бы в двух категориях взгляды располагаются диаметрально противоположно, то быть беде», — объясняет эксперт.
А потому важно до заключения брака обсудить ваши перспективы и жизненны позиции.
Иногда случается, что брак заключается не по любви, а из личной выгоды одного из партнеров. Такие союзы долго не выдерживают и в последствии даже предмет выгоды перестает казаться таким заманчивым.
«Иногда девушки выходят за богатых парней, чтобы не работать и порою даже внушают себе любовь к ним. Иногда и мужчины так делают, чтобы сесть женщине на шею. Но, если любви нет, то крайне маловероятно, что она возникнет. Появится ненависть и от нее всем будет хуже», — говорит психолог.
Варвара Кравченко подчеркивает, что к браку нужно подходить обдуманно, тогда союз будет долгим и счастливым.