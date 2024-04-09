Скандальной тюменской стримерше «Жади» продлили срок содержания под стражей

Скандальной стримерше «Жади» из Тюмени продлили срок содержания под стражей

Свою известность тюменка обрела в июле 2023 года после того, как во время стрима избила своего сына. Женщина попросила, чтобы ее перевели из СИЗО под домашний арест, но суд не нашел для этого оснований.