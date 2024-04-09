Скандальной тюменской стримерше «Жади» продлили срок содержания под стражей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Тюменской стримерше Алисе Гулиевой, известной как «Жади», продлили срок содержания под стражей на полгода — до 27 сентября 2024 года. Женщина просила на время судебного разбирательства отправить ее под домашний арест, но суд не нашел для этого оснований. Очередное судебное заседание по ее делу назначено на 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
О неадекватном поведении «Жади» стало известно после того, как она во время прямого эфира избила своего сына — происходящее видели горожане, присутствующие на стриме. Люди потребовали привлечь женщину к ответственности.
Алису Гулиеву обвиняют в истязании детей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщине грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 69-летнюю жительницу деревни Подъемка Тобольского района отправили в колонию на шесть лет. Женщина зарезала своего сожителя из-за оскорблений, которые посыпались в ее адрес после отказа налить водки.