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Скандальной стримерше «Жади» из Тюмени продлили срок содержания под стражей

Скандальной тюменской стримерше «Жади» продлили срок содержания под стражей

9 апреля 2024, 09:17
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Скандальной стримерше «Жади» из Тюмени продлили срок содержания под стражей

Свою известность тюменка обрела в июле 2023 года после того, как во время стрима избила своего сына. Женщина попросила, чтобы ее перевели из СИЗО под домашний арест, но суд не нашел для этого оснований.
Сюжет
Дети

Тюменской стримерше Алисе Гулиевой, известной как «Жади», продлили срок содержания под стражей на полгода — до 27 сентября 2024 года. Женщина просила на время судебного разбирательства отправить ее под домашний арест, но суд не нашел для этого оснований. Очередное судебное заседание по ее делу назначено на 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

О неадекватном поведении «Жади» стало известно после того, как она во время прямого эфира избила своего сына — происходящее видели горожане, присутствующие на стриме. Люди потребовали привлечь женщину к ответственности.

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Алису Гулиеву обвиняют в истязании детей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщине грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 69-летнюю жительницу деревни Подъемка Тобольского района отправили в колонию на шесть лет. Женщина зарезала своего сожителя из-за оскорблений, которые посыпались в ее адрес после отказа налить водки.

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