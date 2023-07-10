Тюменская стримерша на глазах у подписчиков избила ребенка

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Горожане, которые присутствовали на эфире, опубликовали ролик в социальных сетях и потребовали привлечь к ответственности нерадивую мать (по понятным причинным редакция «Нашего Города» видеокадры не публикует).
«Эта женщина жительница Тюмени. Передайте видео в органы опеки этот видеоролик. Надеемся, что ей займутся, ситуацию возьмут на контроль», — сообщили тюменцы.
В комментариях под опубликованным видеороликом горожане отметили, что таких матерей надо лишать родительских прав. В противном случае, велик шанс того, что дети не могут получить нормального воспитания.
«Несчастные родители — несчастные дети», — посетовали тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе многодетную мать лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. В материалах суда было указано, что женщина, несмотря на то, что является матерью 4 детей, нигде не работает и устраивает в своем доме гулянки.