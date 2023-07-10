Тюменская стримерша на глазах у подписчиков избила ребенка

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе многодетную мать лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. В материалах суда было указано, что женщина, несмотря на то, что является матерью 4 детей, нигде не работает и устраивает в своем доме гулянки.