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Тюменская стримерша на глазах у подписчиков избила ребенка

10 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI

Тюменская стримерша в прямом эфире избила ребенка

В Тюмени стримерша по имени «Жади» обматерила и избила в прямом эфире своего сына.
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Дети

Горожане, которые присутствовали на эфире, опубликовали ролик в социальных сетях и потребовали привлечь к ответственности нерадивую мать (по понятным причинным редакция «Нашего Города» видеокадры не публикует).

«Эта женщина жительница Тюмени. Передайте видео в органы опеки этот видеоролик. Надеемся, что ей займутся, ситуацию возьмут на контроль», — сообщили тюменцы.

В комментариях под опубликованным видеороликом горожане отметили, что таких матерей надо лишать родительских прав. В противном случае, велик шанс того, что дети не могут получить нормального воспитания.

«Несчастные родители — несчастные дети», — посетовали тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе многодетную мать лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. В материалах суда было указано, что женщина, несмотря на то, что является матерью 4 детей, нигде не работает и устраивает в своем доме гулянки.

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