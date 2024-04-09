nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Стало известно, сколько будет выходных дней в мае 2024 года

Май 2024: сколько тюменцы будут отдыхать на праздники?

9 апреля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, сколько будет выходных дней в мае 2024 года

Тюменцев в апреле–мае 2024 года ждут большие выходные. Однако между праздниками придется поработать.

Сколько можно будет отдохнуть и кому все же придется поработать в мае 2024 года — рассказывает newia.ru.

Выходные на Праздник Весны и Труда в мае 2024 года

Перед первыми большими в мае выходными придется отработать еще один день. По производственному календарю суббота, 27 апреля, будет рабочей, а выходной перенесен с субботы на воскресенье.

В итоге россияне будут отдыхать с воскресенья, 28 апреля, а 2 мая уже выйдут на работу. Однако поработать придется всего два дня, так как 4 и 5 мая все снова уйдут на отдых.

Власти опубликовали список тюменских деревень, которым грозит паводок
Узнать подробнее

Выходные на День Победы в мае 2024 года

Рабочая неделя начнется 6 мая и продлится три дня, после чего россияне снова уйдут на отдых. Первый нерабочий день — 9 мая, выпал в этом году на четверг, а выходные затянутся до 12 мая включительно.

Кто будет отдыхать на майские праздники?

Даты рабочих и выходных дней указаны в производственном календаре. Это актуально для официально трудоустроенных граждан с графиком 5/2. Если работа не предусматривает стандартный график, то продолжительность выходных лучше уточнить у начальства.

Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Узнать подробнее

График может быть другим у сотрудников экстренных служб, медиков и силовых структур, так как эти организации должны работать непрерывно.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали массово бронировать отели на майские праздники в Сочи. Одна ночь там в среднем стоит 8.3 тысячи рублей.

Читайте также:
Дома жителей ишимской деревни начало топить. Вода пришла не из рекиС начала года в Тюменскую область 16 раз пытались ввезти опасную продукциюМолодой аферист из ХМАО лишил тюменских пенсионерок сотен тысяч рублей
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Праздники#Выходные дни#Отпуск#Майские праздники#Любовь Селезнева
Виноват Казахстан: какие последствия принесут паводки в Тюменской области?
Сегодня, 07:35
Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?
Сегодня, 09:09
Власти опубликовали список тюменских деревень, которым грозит паводок
Сегодня, 07:14
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт
Сегодня, 04:29
Житель тюменского села погиб в армии
Сегодня, 03:38
"