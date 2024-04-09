Май 2024: сколько тюменцы будут отдыхать на праздники?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Сколько можно будет отдохнуть и кому все же придется поработать в мае 2024 года — рассказывает newia.ru.
Перед первыми большими в мае выходными придется отработать еще один день. По производственному календарю суббота, 27 апреля, будет рабочей, а выходной перенесен с субботы на воскресенье.
В итоге россияне будут отдыхать с воскресенья, 28 апреля, а 2 мая уже выйдут на работу. Однако поработать придется всего два дня, так как 4 и 5 мая все снова уйдут на отдых.
Рабочая неделя начнется 6 мая и продлится три дня, после чего россияне снова уйдут на отдых. Первый нерабочий день — 9 мая, выпал в этом году на четверг, а выходные затянутся до 12 мая включительно.
Даты рабочих и выходных дней указаны в производственном календаре. Это актуально для официально трудоустроенных граждан с графиком 5/2. Если работа не предусматривает стандартный график, то продолжительность выходных лучше уточнить у начальства.
График может быть другим у сотрудников экстренных служб, медиков и силовых структур, так как эти организации должны работать непрерывно.
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