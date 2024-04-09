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Дома жителей ишимской деревни начало топить

Дома жителей ишимской деревни начало топить. Вода пришла не из реки

9 апреля 2024, 07:26
Фото: 1MI

Дома жителей ишимской деревни начало топить

Дома жителей ишимской деревни Первотроицк начало топить водой. Вода пришла в деревню не из реки, а с полей. Селяне отмечают, что дома подтапливает ежегодно, но власти по данному поводу ничего не предпринимают.
Фото: Ишим пере Подслушано
«Глава поселения бездействует, никаких мер не принимает, местные жители страдают. Жители деревни не могут до него ни дозвониться, ни допроситься о помощи», — пожаловались ишимцы в соцсетях.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали селянам обратиться на «горячую линию» прокуратуры по вопросам паводка, а также направить обращение на имя губернатора Тюменской области Александра Моора.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен режим ЧС в связь с угрозой паводка. В настоящее время обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, но вода начала прибывать. За последние сутки зарегистрирован подъем уровня воды во всех реках региона.

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