Дома жителей ишимской деревни начало топить. Вода пришла не из реки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
«Глава поселения бездействует, никаких мер не принимает, местные жители страдают. Жители деревни не могут до него ни дозвониться, ни допроситься о помощи», — пожаловались ишимцы в соцсетях.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали селянам обратиться на «горячую линию» прокуратуры по вопросам паводка, а также направить обращение на имя губернатора Тюменской области Александра Моора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен режим ЧС в связь с угрозой паводка. В настоящее время обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, но вода начала прибывать. За последние сутки зарегистрирован подъем уровня воды во всех реках региона.