Дома жителей ишимской деревни начало топить. Вода пришла не из реки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен режим ЧС в связь с угрозой паводка. В настоящее время обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, но вода начала прибывать. За последние сутки зарегистрирован подъем уровня воды во всех реках региона.