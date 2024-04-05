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Posted 5 апреля, 04:28

Published 5 апреля, 04:28

Modified 5 апреля, 05:53

Updated 5 апреля, 05:53

Контрактник из Тюменской области пропал в зоне СВО

«Живым или мертвым»: тюменка больше года ищет пропавшего на СВО сына

5 апреля 2024, 04:28
Фото: 1MI

Контрактник из Тюменской области пропал в зоне СВО

В марте 2023 года Эмиль Саитов ушел на трехдневное боевое задание. На связь он больше не выходил.

Луиза Макшанцева больше года ищет своего сына — Эмиля Саитова, пропавшего на СВО. Женщина верит, что он жив и мог оказаться в плену. Семья долгое время жила в Тобольске, но несколько лет назад перебралась в Ставропольский край.

В 2021 году Эмиль решил пойти в армию, но так как он не открепился от военкомата, ему пришлось вернуться в Тобольск, откуда он отправился на срочную службу. Парень согласился подписать контракт, хоть мама и пыталась его отговорить.

«Когда объявили о начале СВО, Эмиль пропал на 28 дней. Потом он все-таки вышел на связь и рассказал, что участвовал в боях за Изюм», — рассказала мама бойца.
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Последний раз Эмиль виделся с родными чуть больше года назад, когда приезжал на отпуск. 21 марта молодой человек отправился на первое после отпуска боевое задание.

«Тревогу тогда забила девушка Эмиля. Она позвонила и сказала, что он ушел на трехдневное задание, но не выходит на связь уже неделю. Я стала узнавать, что случилось, и мне командир Эмиля тогда сказал, что мой мальчик погиб. Сына так и не нашли, хотя место его предполагаемой гибели им известно. Они уверяют, что возвращались на это место, но Эмиля там не было», — поделилась Луиза.
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Женщина уже больше года пытается найти своего сына. Несколько раз она сдавала свой генетический материал для внесения в базу данных.

«Я просто хочу его найти. Я не успокоюсь, пока не выясню, что с ним случилось. А вдруг он все-таки не был смертельно ранен и его подобрали украинцы. Может быть, он все-таки в плену», — рассуждает Луиза.
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Многочисленные звонки и обращения в Минобороны не принесли результата. Каждый раз ей говорят одно и то же — в списках погибших и пропавших без вести Эмиля нет. В Ставропольском крае у него остались мама, младшая сестра и отчим, а в Казахстане — девушка, на которой он собирался жениться.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО пропал доброволец из Тюменской области Михаил Шаров. Последний раз 28-летний мужчина связывался с родными 10 января. Тогда он сообщил, что уходит на боевое задание.

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