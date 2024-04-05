«Живым или мертвым»: тюменка больше года ищет пропавшего на СВО сына

Многочисленные звонки и обращения в Минобороны не принесли результата. Каждый раз ей говорят одно и то же — в списках погибших и пропавших без вести Эмиля нет. В Ставропольском крае у него остались мама, младшая сестра и отчим, а в Казахстане — девушка, на которой он собирался жениться.