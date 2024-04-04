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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Вагайском районе Тюменской области простились с двумя погибшими в зоне СВО

В Вагайском районе Тюменской области простились с двумя погибшими в зоне СВО

4 апреля 2024, 09:39
Фото: 1MI

В Вагайском районе Тюменской области простились с двумя погибшими в зоне СВО

Оба погибли при исполнении боевой задачи, отправили в последний путь каждого на малой родине

В Вагайском районе простились с погибшими в зоне СВО земляками. Об этом в социальных сетях сообщила администрация района. В последний путь отправили бойцов Артема Глухих и Дмитрия Фукса.

Оба пошли на передовую в самом начале боевых действий. Артем погиб во время выполнения боевой задачи в ДНР, а Дмитрий — во время штурма одного из стратегических объектов.

Обоих похоронили на малой родине — Дмитрия в селе Супра, Артема — в родном Вагае

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