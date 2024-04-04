В Вагайском районе Тюменской области простились с двумя погибшими в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Вагайском районе простились с погибшими в зоне СВО земляками. Об этом в социальных сетях сообщила администрация района. В последний путь отправили бойцов Артема Глухих и Дмитрия Фукса.
Оба пошли на передовую в самом начале боевых действий. Артем погиб во время выполнения боевой задачи в ДНР, а Дмитрий — во время штурма одного из стратегических объектов.
Обоих похоронили на малой родине — Дмитрия в селе Супра, Артема — в родном Вагае