Уровень воды в реке Ишим начал падать

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
За сутки уровень воды в реке Ишим в Абатском районе понизился на 1 см. При этом воды стоит выше критической отметки.
Рост воды в реке Тобол в районе сел Коркино составил +4 сантиметра за сутки. В Упорово никак не изменился. Зато возле Ялуторовска Тобол вырос аж на 13 сантиметров, но до опасного уровня еще более двух метров.
Усложняет ситуацию ветер, который срывает пленку с дамб и повреждает насыпи. В зонах подтопления продолжают работать сотрудники МЧС и волонтеры.
Жителей населенных пунктов продолжают эвакуировать.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень идет аномальное тепло.