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Уровень воды в реке Ишим начал падать

Уровень воды в реке Ишим начал падать

5 мая 2024, 05:40
Фото: 1MI
Тюменской области продолжают угрожать потопы из-за паводка. Но, как сообщают местные власти, уровень воды в ключевых реках медленно, но идет на спад.

За сутки уровень воды в реке Ишим в Абатском районе понизился на 1 см. При этом воды стоит выше критической отметки.

Рост воды в реке Тобол в районе сел Коркино составил +4 сантиметра за сутки. В Упорово никак не изменился. Зато возле Ялуторовска Тобол вырос аж на 13 сантиметров, но до опасного уровня еще более двух метров.

Усложняет ситуацию ветер, который срывает пленку с дамб и повреждает насыпи. В зонах подтопления продолжают работать сотрудники МЧС и волонтеры.

Жителей населенных пунктов продолжают эвакуировать.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень идет аномальное тепло.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Река#Вода#Потоп#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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