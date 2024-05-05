Будто паводок добрался до города: тюменцы жалуются на затонувшие парковки и дворы

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Снег начал таять, а ливневок либо нет, либо они не справляются с объемом воды. На Народной, 8 затонула парковка. Машины буквально оказались под водой.
По словам местных жителей в паблике «ЧС Тюмень» в ноябре прошлого года во дворе дома были проведены работы по благоустройство, но это, как они поняли, не помогло, так как ливневки работать не начали.
Еще более патовая ситуация сложилась на улице Кремлевской. Там дорога превратилась буквально в русло реки.
«Подмывает заборы и стены рядом стоящего здания и это уже не первый год», — жалуются тюменцы в социальных сетях.
По их словам, дорогу невозможно перейти, так как есть риск оказать в воде по щиколотку. Тюменцы пишут, что в городе тоже началась борьба с большой водой.
Горожане ждут, когда администрация начнет откачивать воду из проблемных участков.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снесут 28 домов.