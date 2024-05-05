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Тюменцы жалуются на затопленные дворы и парковки

Будто паводок добрался до города: тюменцы жалуются на затонувшие парковки и дворы

5 мая 2024, 04:52
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на затопленные дворы и парковки

В Тюмени 4 мая неожиданно для всех выпал снег. За сутки выпала половина месячной нормы осадков, замело весь город. Испытания снегом не выдерживали кровли, деревья электросети, обваливаясь от тяжести покрова. Теперь тюменцев беспокоят другие последствия снегопада.

Снег начал таять, а ливневок либо нет, либо они не справляются с объемом воды. На Народной, 8 затонула парковка. Машины буквально оказались под водой.

По словам местных жителей в паблике «ЧС Тюмень» в ноябре прошлого года во дворе дома были проведены работы по благоустройство, но это, как они поняли, не помогло, так как ливневки работать не начали.

Еще более патовая ситуация сложилась на улице Кремлевской. Там дорога превратилась буквально в русло реки.

«Подмывает заборы и стены рядом стоящего здания и это уже не первый год», — жалуются тюменцы в социальных сетях.

По их словам, дорогу невозможно перейти, так как есть риск оказать в воде по щиколотку. Тюменцы пишут, что в городе тоже началась борьба с большой водой.

Горожане ждут, когда администрация начнет откачивать воду из проблемных участков.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снесут 28 домов.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Аномальный снегопад#Вода#Потоп#Снегопад
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