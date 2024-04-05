В труднодоступные районы Тюменской области запустили вертолетные рейсы

Posted 5 апреля, 04:52
Published 5 апреля, 04:52
Modified 5 апреля, 04:54
Updated 5 апреля, 04:54
До труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Нижнетавдинского и Вагайского районов можно будет добраться на вертолетах Ми-8. В этом году число рейсов увеличили с 253 до 291, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Билеты продаются по сниженным тарифам. Их можно купить как заранее, так и в день отправления. Пассажирам разрешено брать с собой ручную кладь до 10 килограммов. Авиасообщение будет действовать до открытия зимников.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута. Два маршрута проложат до пригорода и два — до микрорайонов.