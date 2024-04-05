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Posted 5 апреля, 04:52

Published 5 апреля, 04:52

Modified 5 апреля, 04:54

Updated 5 апреля, 04:54

В труднодоступные районы Тюменской области запущено авиасообщение

В труднодоступные районы Тюменской области запустили вертолетные рейсы

5 апреля 2024, 04:52
Фото: 1MI

В труднодоступные районы Тюменской области запущено авиасообщение

Тюменцам предлагают добираться до труднодоступных населенных пунктов на вертолете Ми-8. В этом году число рейсов было увеличено до 291.

До труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Нижнетавдинского и Вагайского районов можно будет добраться на вертолетах Ми-8. В этом году число рейсов увеличили с 253 до 291, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Билеты продаются по сниженным тарифам. Их можно купить как заранее, так и в день отправления. Пассажирам разрешено брать с собой ручную кладь до 10 килограммов. Авиасообщение будет действовать до открытия зимников.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута. Два маршрута проложат до пригорода и два — до микрорайонов.

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