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Posted 5 апреля, 05:36

Published 5 апреля, 05:36

Modified 5 апреля, 05:38

Updated 5 апреля, 05:38

Авиакомпания Utair откроет рейсы из Тюмени в Самарканд

Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Тюмени в Узбекистан

5 апреля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Авиакомпания Utair откроет рейсы из Тюмени в Самарканд

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Первый вылет состоится в конце апреля.

Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Тюмени в узбекский Самарканд. Об этом сообщается в Телеграм-канале авиаперевозчика.

Первый вылет состоится 30 апреля. Из Тюмени самолет отправится в 16:20, из Самарканда — в 20:45. Время в пути — три часа.

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Самолеты будут летать в Самарканд один раз в неделю — каждый вторник. Билеты уже поступили в продажу и стоят от 11.9 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Анталью. Первый вылет запланирован на 7 июня.

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