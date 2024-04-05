Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Тюмени в Узбекистан

Posted 5 апреля, 05:36
Published 5 апреля, 05:36
Modified 5 апреля, 05:38
Updated 5 апреля, 05:38
Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Тюмени в узбекский Самарканд. Об этом сообщается в Телеграм-канале авиаперевозчика.
Первый вылет состоится 30 апреля. Из Тюмени самолет отправится в 16:20, из Самарканда — в 20:45. Время в пути — три часа.
Самолеты будут летать в Самарканд один раз в неделю — каждый вторник. Билеты уже поступили в продажу и стоят от 11.9 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Анталью. Первый вылет запланирован на 7 июня.