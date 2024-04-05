Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?

Posted 5 апреля, 05:22
Published 5 апреля, 05:22
Modified 5 апреля, 05:27
Updated 5 апреля, 05:27
Как пояснили в мэрии, заседание оргкомитета, на котором будет рассмотрен вопрос проведения Парада Победы и запуска фейерверков, состоится в апреле. После этого администрация Тюмени опубликует афишу запланированных мероприятий, пишет РБК Тюмень.
Ранее основатель акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов сообщил, что, вероятнее всего, в этом году шествие будет отменено в целях безопасности. Акцию могут провести лишь в маленьких городах. Также маловероятен вариант онлайн-формата из-за возможных провокаций.
Напомним, в 2023 году, в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Тюменской области торжественное шествие в честь праздника было отменено. Не было традиционного прохода военнослужащих Тюменского гарнизона и трудовых коллективов, праздничного салюта. Вместо этого по улицам города проехала колонна военной техники, а вместо фейерверков курсанты ТВВИКУ произвели праздничный салют из стрелкового оружия.