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Posted 5 апреля, 05:22

Published 5 апреля, 05:22

Modified 5 апреля, 05:27

Updated 5 апреля, 05:27

Мэрия Тюмени еще не приняла решение о проведении парада на 9 Мая

Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?

5 апреля 2024, 05:22
Фото: 1MI

Мэрия Тюмени еще не приняла решение о проведении парада на 9 Мая

Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, в Тюмени пока под вопросом. В администрации города на данный момент план праздничных мероприятий не утвержден.

Как пояснили в мэрии, заседание оргкомитета, на котором будет рассмотрен вопрос проведения Парада Победы и запуска фейерверков, состоится в апреле. После этого администрация Тюмени опубликует афишу запланированных мероприятий, пишет РБК Тюмень.

Ранее основатель акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов сообщил, что, вероятнее всего, в этом году шествие будет отменено в целях безопасности. Акцию могут провести лишь в маленьких городах. Также маловероятен вариант онлайн-формата из-за возможных провокаций.

Напомним, в 2023 году, в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Тюменской области торжественное шествие в честь праздника было отменено. Не было традиционного прохода военнослужащих Тюменского гарнизона и трудовых коллективов, праздничного салюта. Вместо этого по улицам города проехала колонна военной техники, а вместо фейерверков курсанты ТВВИКУ произвели праздничный салют из стрелкового оружия.

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