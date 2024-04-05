Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?

Напомним, в 2023 году, в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Тюменской области торжественное шествие в честь праздника было отменено. Не было традиционного прохода военнослужащих Тюменского гарнизона и трудовых коллективов, праздничного салюта. Вместо этого по улицам города проехала колонна военной техники, а вместо фейерверков курсанты ТВВИКУ произвели праздничный салют из стрелкового оружия.