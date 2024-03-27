По его переулку гулять запрещено: пьяный тюменец избил подростка

После каждого удара мужчина задавал один и тот же вопрос, но каждый раз подросток отвечал, что того парня не знает. Ударив подростка еще несколько раз, тюменец сказал подростку, чтобы тот больше не гулял по его переулку, после чего вернулся домой и продолжил выпивать.