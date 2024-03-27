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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Пьяный мужчина избил подростка в Тюменской области

По его переулку гулять запрещено: пьяный тюменец избил подростка

27 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI

Пьяный мужчина избил подростка в Тюменской области

Мужчина вышел на улицу, чтобы попросить у прохожих телефон. Отказ одного из подростков привел его в ярость.

Голышмановский районный суд вынес приговор ранее судимому за кражу местному жителю. Мужчину признали виновным в избиении подростка. Ранее он уже совершал аналогичное преступление, но отделался административным наказанием.

В зале суда тюменец рассказал, что выпивал дома и вышел на улицу, чтобы попросить у прохожих мобильный телефон. Мимо проходил подросток, но на просьбу он ответил отказом и убежал. При этом, мужчине показалось, что парень выкрикнул в его сторону что-то оскорбительное.

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Тогда он обратился к другому подростку, который шел позади первого, и спросил, знает ли он убежавшего парня. Получив отрицательный ответ, мужчина решил, что подросток его обманывает и ударил его кулаком в лицо.

После каждого удара мужчина задавал один и тот же вопрос, но каждый раз подросток отвечал, что того парня не знает. Ударив подростка еще несколько раз, тюменец сказал подростку, чтобы тот больше не гулял по его переулку, после чего вернулся домой и продолжил выпивать.

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По решению суда мужчина отправится на исправительные работы на пять месяцев. Пострадавшему подростку он выплатит 15 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный тюменец жестоко избил мужчину возле магазина. Пострадавший получил тяжелые травмы.

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