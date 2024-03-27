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Китайская компания заключила контракт с тюменским брендом одежды

Китайская компания выкупила у тюменки коллекцию свадебных платьев

27 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI

Китайская компания заключила контракт с тюменским брендом одежды

Стоимость пробного контракта составила миллион рублей. Тюменские платья презентуют на свадебной выставке в Шанхае.

Основательница тюменского бренда свадебной одежды Лана Мариненко в конце марта заключила контракт с китайской компанией Hermosa. Стоимость пробного контракта составила миллион рублей, рассказала девушка РБК Тюмень.

«Компания забрала с прошедшей выставки Wedding Fashion Moscow 2024 всю нашу коллекцию, мы стали единственным брендом, который они выбрали», — поделилась Мариненко.
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Пробный контракт подписан на год. Новые партнеры презентуют тюменские платья на свадебной выставке в Шанхае.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка Светлана Медведева собрала уникальную коллекцию из 300 кукол. Некоторые экземпляры хранятся в музее «Частичка истории».

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