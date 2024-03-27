Китайская компания выкупила у тюменки коллекцию свадебных платьев

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Основательница тюменского бренда свадебной одежды Лана Мариненко в конце марта заключила контракт с китайской компанией Hermosa. Стоимость пробного контракта составила миллион рублей, рассказала девушка РБК Тюмень.
«Компания забрала с прошедшей выставки Wedding Fashion Moscow 2024 всю нашу коллекцию, мы стали единственным брендом, который они выбрали», — поделилась Мариненко.
Пробный контракт подписан на год. Новые партнеры презентуют тюменские платья на свадебной выставке в Шанхае.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка Светлана Медведева собрала уникальную коллекцию из 300 кукол. Некоторые экземпляры хранятся в музее «Частичка истории».