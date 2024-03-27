Москвичку ждет штраф за курение на борту самолета до Тюмени

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В аэропорту Рощино задержали 40-летнюю москвичку, закурившую на борту рейса Москва — Тюмень. Об этом сообщили в Тюменском ЛО МВЛ России на транспорте.
Во время полета женщина зашла в туалет и закурила, из-за чего сработали датчики дыма. Экипаж воздушного судна составил в отношении москвички акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета.
Сотрудники транспортной полиции доставили нарушительницу в дежурную часть и составили два административных протокола — за курение в самолете и невыполнение распоряжений командира судна. Москвичке придется оплатить штраф.
Ранее «Наш город» сообщал, что тобольских чиновников обязали ликвидировать опасную для аэропорта Ремезов свалку. На свалке скапливались птицы, одна из которых однажды попала в двигатель самолета.