nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В аэропорту Тюмени задержали москвичку, закурившую в самолете

Москвичку ждет штраф за курение на борту самолета до Тюмени

27 марта 2024, 05:17
Фото: 1MI

В аэропорту Тюмени задержали москвичку, закурившую в самолете

Зов вредной привычки настиг женщину во время полета. Полицейские задержали ее по прибытию в Тюмень.

В аэропорту Рощино задержали 40-летнюю москвичку, закурившую на борту рейса Москва — Тюмень. Об этом сообщили в Тюменском ЛО МВЛ России на транспорте.

Во время полета женщина зашла в туалет и закурила, из-за чего сработали датчики дыма. Экипаж воздушного судна составил в отношении москвички акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета.

Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Узнать подробнее

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушительницу в дежурную часть и составили два административных протокола — за курение в самолете и невыполнение распоряжений командира судна. Москвичке придется оплатить штраф.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольских чиновников обязали ликвидировать опасную для аэропорта Ремезов свалку. На свалке скапливались птицы, одна из которых однажды попала в двигатель самолета.

Читайте также:
Спрос на многокомнатные квартиры упал в ТюмениДоцента-взяточницу уволили из тюменского вузаРаботодателям в Тюменской области не хватает бухгалтеров
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Самолет#Штрафы#Курение#Любовь Селезнева
Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Вчера, 08:10
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Вчера, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
Вчера, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Вчера, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Вчера, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Вчера, 07:50
"