Тюменец жестоко избил человека возле магазина

Как стало известно на судебном заседании, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим у магазина «Светлана». Он ударил незнакомца по лицу, а после начал жестоко избивать по всему телу. В результате мужчина получил тяжелые травмы.



Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с обвинением. С учетом раскаяния суд вынес решение и заключил дебошира под стражу на 1 год и 6 месяцев.