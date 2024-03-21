nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Тюменец жестоко избил человека возле магазина

Тюменец жестоко избил человека возле магазина

21 марта 2024, 10:01
Фото: 1MI
24-летнему жителю Нижнетавдинского района Тюменской области вынесли приговор за жестокое избиение мужчины. Конфликт произошел в июле 2023 года.

Как стало известно на судебном заседании, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим у магазина «Светлана». Он ударил незнакомца по лицу, а после начал жестоко избивать по всему телу. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с обвинением. С учетом раскаяния суд вынес решение и заключил дебошира под стражу на 1 год и 6 месяцев.

Воспользовались положением: аферисты довели тюменскую пенсионерку до суда с банком
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, как пропавшего мужчину в избили и закопали в канаве его знакомые. Родственники искали его по всей Тюмени три дня.

Читайте также:
В Тюменской области пенсионер поджег дом своей невестки из-за подаренного телевизораПьяный, злой и без ключей: житель Тюмени пригрозил взорвать жилой дом«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Конфликт#Приговор#Избиение#Вина#Алкогольное опьянение#Алина Петрова#Стража
«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд
Сегодня, 07:39
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
Сегодня, 06:48
Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
Сегодня, 06:25
«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты
Сегодня, 05:19
Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени
Сегодня, 08:44
Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции
Сегодня, 07:43
"