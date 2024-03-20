По поводу и без повода: тюменцы стали чаще обращаться к организаторам праздников

Спрос на фотографов высок не только в период зимних корпоративов. Они востребованы на гендерных вечеринках и на 14 февраля. К ним тюменцы стали обращаться на 122% чаще, а стоимость их услуг выросла и теперь начинается от 1.5 до 3 тысяч рублей за час.