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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Тюменской области вырос спрос на услуги организаторов праздников

По поводу и без повода: тюменцы стали чаще обращаться к организаторам праздников

20 марта 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области вырос спрос на услуги организаторов праздников

Спрос на услуги по организации мероприятий с конца 2023 года вырос на 175%. К специалистам, организующим корпоративы и празднования 14 февраля, тюменцы стали обращаться в три раза чаще.

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, каких специалистов жители Тюмени вызывали для организации услуг и как повышение спроса сказалось на ценах в ивент-индустрии.

«Кроме расширения и роста популярности событийного рынка в Тюмени, мы отдельно фиксировали рост интереса к организаторам праздников и мероприятий именно на рынке частных услуг. На нем можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств», — отметил руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
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Вместо офиса — аренда лофта

Спрос на организацию корпоративов и гендерных праздников к концу зимы вырос на 192% по сравнению с прошлой зимой, а количество предложений от организаторов увеличилось на 61%. Средний чек при этом не изменился — от 2.5 тысячи рублей на человека.

Для проведения корпоративов тюменцы стали отдавать предпочтение лофтам, лаунжам и другим помещениям, спрос на аренду которых вырос на 195%. Средняя стоимость аренды увеличилась и сейчас составляет от двух тысяч рублей за час.

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Ведущие, фотографы и марафет — неотъемлемая часть праздника

В этом году спрос на аниматоров вырос на 45%, а на ведущих — на 54%. Самыми востребованными аниматорами стали Деды Морозы и Снегурочки: по сравнению с прошлым годом, спрос на них увеличился на 21%.

Вырос спрос и на бьюти-специалистов, готовых выехать на любую локацию заказчика — на 56%. Визажистов и косметологов стало больше в два раза, а специалистов, которые помогают сделать прическу к корпоративу, стало больше в три раза.

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Спрос на фотографов высок не только в период зимних корпоративов. Они востребованы на гендерных вечеринках и на 14 февраля. К ним тюменцы стали обращаться на 122% чаще, а стоимость их услуг выросла и теперь начинается от 1.5 до 3 тысяч рублей за час.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень вошла в десятку популярных направлений на мартовские праздники. Самыми востребованными авианаправлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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