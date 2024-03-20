По поводу и без повода: тюменцы стали чаще обращаться к организаторам праздников

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, каких специалистов жители Тюмени вызывали для организации услуг и как повышение спроса сказалось на ценах в ивент-индустрии.
«Кроме расширения и роста популярности событийного рынка в Тюмени, мы отдельно фиксировали рост интереса к организаторам праздников и мероприятий именно на рынке частных услуг. На нем можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств», — отметил руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Спрос на организацию корпоративов и гендерных праздников к концу зимы вырос на 192% по сравнению с прошлой зимой, а количество предложений от организаторов увеличилось на 61%. Средний чек при этом не изменился — от 2.5 тысячи рублей на человека.
Для проведения корпоративов тюменцы стали отдавать предпочтение лофтам, лаунжам и другим помещениям, спрос на аренду которых вырос на 195%. Средняя стоимость аренды увеличилась и сейчас составляет от двух тысяч рублей за час.
В этом году спрос на аниматоров вырос на 45%, а на ведущих — на 54%. Самыми востребованными аниматорами стали Деды Морозы и Снегурочки: по сравнению с прошлым годом, спрос на них увеличился на 21%.
Вырос спрос и на бьюти-специалистов, готовых выехать на любую локацию заказчика — на 56%. Визажистов и косметологов стало больше в два раза, а специалистов, которые помогают сделать прическу к корпоративу, стало больше в три раза.
Спрос на фотографов высок не только в период зимних корпоративов. Они востребованы на гендерных вечеринках и на 14 февраля. К ним тюменцы стали обращаться на 122% чаще, а стоимость их услуг выросла и теперь начинается от 1.5 до 3 тысяч рублей за час.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень вошла в десятку популярных направлений на мартовские праздники. Самыми востребованными авианаправлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.