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Тело мужчины обнаружили в лесу под Тюменью

В лесу под Тюменью нашли тело мужчины

20 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI

Тело мужчины обнаружили в лесу под Тюменью

Рядом с трупом было обнаружено огнестрельное оружие. Мужчина покончил жизнь самоубийством.

В лесном массиве неподалеку от микрорайона Метелева под Тюменью найдено тело 49-летнего мужчины, погибшего 4 декабря 2023 года. Рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие. Источник издания «МегаТюмень» сообщил, что он покончил с собой.

«Следственными органами СУ СК по Тюменской области по факту смерти жителя Метелева проведена процессуальная проверка. Каких-либо признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено», — подтвердили в Следственном комитете.
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Источник также дополнил, что незадолго до смерти мужчина, находясь за рулем автомобиля «Нива», устроил аварию на Объездной, после чего скрылся с места происшествия. Связан ли этот случай с его самоубийством — неизвестно.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина убил своего приятеля одним ударом ножа. Тюменец не совладал с эмоциями в ходе выяснения отношений.

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